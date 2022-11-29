Главные приметы для успеха и богатства в декабре

Народные суеверия могут помочь сделать зиму счастливой.

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Декабрь — особенный месяц, он символизирует наступление зимы и последний период года. В это время люди строят планы на будущее, подводят итоги. Эзотерики предлагают не забывать о приметах и суевериях декабря, чтобы удачным был не только этот месяц, но и весь год.

Считается, что погода 1 декабря — знак того, какая нас ждет зима. Если день выдался снежным и солнечным, значит, холодные месяцы будут радовать прекрасной погодой. Если же 1 декабря тепло и пасмурно, погода всю зиму будет переменчивой и непостоянной.

Если содержать зимнюю обувь в идеальном порядке в декабре, то после Нового года в семье случится неожиданное финансовое поступление или наладится карьера. Поэтому старайтесь чаще мыть ботинки, сушить их и натирать кремом.

Похожая примета касается порядка в доме: важно, чтобы в декабре дома царил уют. Старайтесь протирать полы ежедневно, не складывать грязную посуду, тогда вся зима для вас будет денежной и удачной. Можно заняться разбором старых вещей, чтобы освободить шкафы, кладовки и антресоли от предметов, которыми вы больше не будете пользоваться.

Декабрьский ветер, согласно приметам, надувает в дом удачу: старайтесь чаще проветривать, пусть со свежим морозным воздухом в квартиру входят везение, успех. Считается, что 1-го декабря нельзя давать в долг, иначе зима будет безденежной, а 10-го декабря стоит помочь близким или друзьям, которые в этом нуждаются — это поможет оставаться здоровым и везучим на протяжении всего следующего года.

А 13-го декабря нужно запомнить или записать свои сны: они могут быть вещими.