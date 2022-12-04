Введение: что нельзя делать 4 декабря

Православная церковь 4 декабря отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это день, когда святые Иоаким и Анна, родители Девы Марии, привели дочь в Иерусалимский храм и дали обет посвятить ее Богу. В народе праздник распространился в IX веке. Его стали называть Введением и ассоциировать с началом настоящей холодной зимы. Что можно, а что нельзя делать сегодня, cогласно народным приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".
"Введенье пришло,
Зиму в хату завело,
В сани коней запрягло,
В путь-дорожку вывело", - пели люди на Руси в этот день.
4 декабря было принято отмечать приход зимы. Люди выходили на улицы, устраивая игры, лепили снежных баб, катались на санях. А вечером наши предки собирались на семейный ужин, главными атрибутами которого были рыба и выпечка. Считалось, что эти блюда принесут в дом спокойствие и финансовые блага.
А, вот, пышные застолья в Введение устраивать не стоит. Согласно приметам, шумная встреча может обернуться большими проблемами для хозяев дома.
Также поверья гласят, что 4 декабря нельзя никому давать деньги в долг. Если ослушаться, можно потерять все свои средства. Кроме того, в Введение оставьте разговоры о ведьмах и другой нечистой силе. Согласно приметам, это приведет к проблемам в карьере и любовных отношениях.