Какое популярное мужское хобби выдает высокий IQ

Хобби человека может многое рассказать не только о его характере, но и о его IQ. К такому выводу пришли финские ученые. Специалисты установили, чем любят заниматься на досуге люди с высоким уровнем интеллекта. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Игра в имитацию" Кадр из фильма "Игра в имитацию"

Эксперты из Университета Восточной Финляндии и Ливерпульского университета обнаружили прямую связь между уровнем IQ мужчины и его желанием делать ставки. Однако, важно отметить, что речь в работе ученых идет лишь о конных скачках.

Специалисты пришли к любопытному выводу: оказалось, что, чем умнее человек, тем более сложный вариант ставок он выбирает. И, как следствие, нередко остается в проигрыше, поскольку тратит больше, чем планировал.

В исследовании приняли участие более 15 тысяч финов, родившихся в период с 1962 по 1990 годы. Их тестировали на уровень IQ перед зачислением в армию. Результаты теста сравнили с историей их азартных игр в интернете, а далее эту информацию сопоставили с экономическим статусом каждого человека, его финансовым положением и образованием.

Почему именно эрудированным мужчинам нравятся азартные игры эксперты не установили. Доцент Яни Саастамойнен из Университета Восточной Финляндии выдвинул предположение о том, что ставки для таких людей подобны решению сложного кроссворда: мужчинам интересно подсчитывать цифры и вычислять фаворитов.