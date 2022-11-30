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1 час назад

Какое популярное мужское хобби выдает высокий IQ

Мира Маркина

Хобби человека может многое рассказать не только о его характере, но и о его IQ. К такому выводу пришли финские ученые. Специалисты установили, чем любят заниматься на досуге люди с высоким уровнем интеллекта. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Какое популярное мужское хобби выдает высокий IQ
Фото: Кадр из фильма "Игра в имитацию"Кадр из фильма "Игра в имитацию"

Эксперты из Университета Восточной Финляндии и Ливерпульского университета обнаружили прямую связь между уровнем IQ мужчины и его желанием делать ставки. Однако, важно отметить, что речь в работе ученых идет лишь о конных скачках.

4 неочевидных признака, которые указывают на ваш высокий IQ

Специалисты пришли к любопытному выводу: оказалось, что, чем умнее человек, тем более сложный вариант ставок он выбирает. И, как следствие, нередко остается в проигрыше, поскольку тратит больше, чем планировал.

В исследовании приняли участие более 15 тысяч финов, родившихся в период с 1962 по 1990 годы. Их тестировали на уровень IQ перед зачислением в армию. Результаты теста сравнили с историей их азартных игр в интернете, а далее эту информацию сопоставили с экономическим статусом каждого человека, его финансовым положением и образованием.

Почему именно эрудированным мужчинам нравятся азартные игры эксперты не установили. Доцент Яни Саастамойнен из Университета Восточной Финляндии выдвинул предположение о том, что ставки для таких людей подобны решению сложного кроссворда: мужчинам интересно подсчитывать цифры и вычислять фаворитов.

При этом любовь к азартным играм не единственный критерий высокого интеллекта. Доктор философии, доктор психологии Университетского колледжа Лондона Джереми Дин, в свою очередь, выделил несколько иных критериев, которые выдают человека с впечатляющим IQ:
  • умеет и любит мечтать
  • обожает черный юмор
  • склонен лениться
  • любознателен, всегда в поисках новых впечатлений
  • любит спорить и размышлять над парадоксами
  • либерален в суждениях
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