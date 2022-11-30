Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября

Зимоуказателем этот праздник именовали не просто так – согласно поверьям наших предков, то, как вы проведете этот день, демонстрирует, каким будет весь следующий год. Потому на Руси старались в Григорьев день собираться с близкими и друзьями, устраивать шумные и веселые гуляния, кататься на санях с горок и валяться в снегу. Еще одним важным и любимым занятием в этот день было посещение бани. Стоило хорошенько пропариться и помыться, чтобы поддержать, укрепить или обрести здоровье на целый год.