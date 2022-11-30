Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября

Православные верующие 30 ноября чтят память Григория Чудотворца. В народном календаре этот праздник получил название в его же честь – Григорьев день или день Григория-Зимоуказателя.
Зимоуказателем этот праздник именовали не просто так – согласно поверьям наших предков, то, как вы проведете этот день, демонстрирует, каким будет весь следующий год. Потому на Руси старались в Григорьев день собираться с близкими и друзьями, устраивать шумные и веселые гуляния, кататься на санях с горок и валяться в снегу. Еще одним важным и любимым занятием в этот день было посещение бани. Стоило хорошенько пропариться и помыться, чтобы поддержать, укрепить или обрести здоровье на целый год.
Плохими же приметами 30 ноября считалось стричь волосы – это укоротит жизнь, как верили наши предки; ссориться и сквернословить – это могло навлечь беду на говорящего; примерять чужие вещи, дабы не забрать себе его проблемы; планировать переезд или долгую дорогу – успехом такие дела в Григорьев день не могли увенчаться.