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1 час назад

Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября

Мира Маркина

Православные верующие 30 ноября чтят память Григория Чудотворца. В народном календаре этот праздник получил название в его же честь – Григорьев день или день Григория-Зимоуказателя.

Григорьев день: что нельзя делать 30 ноября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Зимоуказателем этот праздник именовали не просто так – согласно поверьям наших предков, то, как вы проведете этот день, демонстрирует, каким будет весь следующий год. Потому на Руси старались в Григорьев день собираться с близкими и друзьями, устраивать шумные и веселые гуляния, кататься на санях с горок и валяться в снегу. Еще одним важным и любимым занятием в этот день было посещение бани. Стоило хорошенько пропариться и помыться, чтобы поддержать, укрепить или обрести здоровье на целый год.

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Плохими же приметами 30 ноября считалось стричь волосы – это укоротит жизнь, как верили наши предки; ссориться и сквернословить – это могло навлечь беду на говорящего; примерять чужие вещи, дабы не забрать себе его проблемы; планировать переезд или долгую дорогу – успехом такие дела в Григорьев день не могли увенчаться.

Погодные приметы

  • Сегодняшняя погода показывает, какой будет первая половина зимы.
  • Солнечный день обещает теплую и такую же солнечную зиму.
  • Молодой месяц на небе предвещает скорые морозы.
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