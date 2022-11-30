Жители Москвы сняли на видео солнечное гало. Это — атмосферное оптическое явление, которое встречается преимущественно в холодное время года. Видео опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы".

Гало может быть солнечным и лунным. Оно представляет собой оптическое явление в видео яркого ореола вокруг светящегося объекта. Подобный эффект возникает из-за ледяных кристаллов, которые формируются в перистых облаках на высоте 5-10 километров от земли.

Иногда в морозную погоду появляется гало, сформированное кристаллами льда. В таком случае ореол переливается и блестит, поэтому такой эффект называют "алмазной пылью".

При наблюдении за гало медики рекомендуют прикрывать источник света и использовать солнечные очки. Гало достаточно яркое, поэтому может навредить глазам.