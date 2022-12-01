Сестра невесты произнесла неожиданный тост и испортила свадьбу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сестра его невесты произнесла неожиданный тост и испортила свадьбу. Он рассказал, что его родственница начала зачитывать на торжестве его личную записку, написанную в тяжелый период жизни, из-за чего он был вынужден временно покинуть праздник.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста написал, что недавно женился. По его словам, свадьба проходила хорошо, пока тост не начала говорить сестра его жены. «Она начала зачитывать мою личную заметку, в которой я писал о самом ужасном времени моей жизни», — пожаловался он.

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В записке герой истории говорил о том, как во время пандемии потерял большую часть своих сбережений из-за бизнеса, который открыл в конце 2019 года, пережил предательство друзей и столкнулся с проблемами со здоровьем. Мужчина также писал о том, что встретил тогда свою будущую жену, которая помогла ему справиться со всеми проблемами. «Я подробно описал свои чувства и рассказал, что только моя жена держала меня на плаву», — вспомнил он и добавил, что его супруга знала об этом тексте, но никогда его читала.

«Сестра моей жены зачитала записку перед всеми гостями — и не только абзац про мою жену, но и все остальное. Мне было так стыдно. Сестра жены стала плакать и сказала, что наша любовь все преодолеет», — пересказал случившееся автор. По его словам, стыд от тоста родственницы заставил его уйти от гостей и закурить. «Когда я вернулся, все ели и танцевали, а я чувствовал себя ужасно», — признался он.

Мужчина отметил, что поговорил о случившемся с сестрой жены. Он сказал ей, что чувствует себя оскорбленным тем, что она каким-то образом получила его личную записку и не только прочитала ее, но и поделилась ею со всеми. «Это больно, потому что память о свадьбе испорчена ее речью и моей реакцией. Она ответила, что хотела поделиться прекрасным образом нашей любви и не видела в этом ничего плохого», — написал рассказчик и добавил, что девушка не попросила прощения.