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1 час назад

Что нельзя делать 1 декабря в день Платона и Романа Зимоуказателей

Мира Маркина

1 декабря православные люди вспоминают мучеников Платона и Романа, живших в V веке и пострадавших за веру. В народе этот праздник известен как день Романа и Платона Зимоуказателей, поскольку по этой дате пытались понять, какой будет зима. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 1 декабря в день Платона и Романа
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 1 декабря

Видео дня
  • Нельзя в этот день жаловаться на жизнь и на других людей, считалось, что таким образом можно накликать беду.
  • В время приема пищи предпочтение стоит отдать деревянной посуде: стеклянные тарелки в этот день под запретом, поскольку, по мнению наших предков, могут принести в семью ссоры и бедность.
  • Если вы планировали уборку и собирались выбросить ставшие ненужными детские игрушки, лучше отложить это на другой день. Наши предки верили, что так родители могут выбросить и счастье ребенка.
  • Планировать и совершать дальние путешествия в первый день зимы тоже не стоит: они не принесут радости и какого-то хорошего результата.
  • Ссоры и выяснения отношений в этот день могут привести к тому, что весь год будет крайне неудачным.
  • Нельзя давать мыть посуду никому, кроме хозяйки, в противном случае из дома уйдет счастье.
  • Если есть возможность провести этот день, отдыхая, сделайте это. 1 декабря работать не рекомендовалось, поскольку можно остаться вовсе без сил. Если работать все же необходимо, постарайтесь себя не перегружать.

Что можно делать 1 декабря

  • Вспомнить сон: считается, что он может сообщить о важной перемене в жизни.
  • Подавать милостыню и помогать нуждающимся: это привлечет удачу.
  • Заняться рукоделием: предки верили, что такие занятия привлекут благополучие в семью.
  • Посетить церковь: согласно верованиям, поход в храм в день Платона и Романа улучшит материальное положение и прибавит здоровья.

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Народные приметы 1 декабря

  • Если в день Романа и Платона Зимоуказателей погода хорошая, значит весна придет рано.
  • По погоде 1 декабря узнавали, какой будет зима: морозно на улице – впереди три месяца морозов, если оттепель – снежную зиму ждать не стоит.
  • Если вечером резко похолодало, зима окажется затяжной.
  • Полная луна на небе предвещает снегопад.
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