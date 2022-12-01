Что нельзя делать 1 декабря в день Платона и Романа

1 декабря православные люди вспоминают мучеников Платона и Романа, живших в V веке и пострадавших за веру. В народе этот праздник известен как день Романа и Платона Зимоуказателей, поскольку по этой дате пытались понять, какой будет зима. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 1 декабря
- Нельзя в этот день жаловаться на жизнь и на других людей, считалось, что таким образом можно накликать беду.
- В время приема пищи предпочтение стоит отдать деревянной посуде: стеклянные тарелки в этот день под запретом, поскольку, по мнению наших предков, могут принести в семью ссоры и бедность.
- Если вы планировали уборку и собирались выбросить ставшие ненужными детские игрушки, лучше отложить это на другой день. Наши предки верили, что так родители могут выбросить и счастье ребенка.
- Планировать и совершать дальние путешествия в первый день зимы тоже не стоит: они не принесут радости и какого-то хорошего результата.
- Ссоры и выяснения отношений в этот день могут привести к тому, что весь год будет крайне неудачным.
- Нельзя давать мыть посуду никому, кроме хозяйки, в противном случае из дома уйдет счастье.
- Если есть возможность провести этот день, отдыхая, сделайте это. 1 декабря работать не рекомендовалось, поскольку можно остаться вовсе без сил. Если работать все же необходимо, постарайтесь себя не перегружать.
Что можно делать 1 декабря
- Вспомнить сон: считается, что он может сообщить о важной перемене в жизни.
- Подавать милостыню и помогать нуждающимся: это привлечет удачу.
- Заняться рукоделием: предки верили, что такие занятия привлекут благополучие в семью.
- Посетить церковь: согласно верованиям, поход в храм в день Платона и Романа улучшит материальное положение и прибавит здоровья.
Народные приметы 1 декабря
- Если в день Романа и Платона Зимоуказателей погода хорошая, значит весна придет рано.
- По погоде 1 декабря узнавали, какой будет зима: морозно на улице – впереди три месяца морозов, если оттепель – снежную зиму ждать не стоит.
- Если вечером резко похолодало, зима окажется затяжной.
- Полная луна на небе предвещает снегопад.