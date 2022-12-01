Что нельзя делать 1 декабря в день Платона и Романа

1 декабря православные люди вспоминают мучеников Платона и Романа, живших в V веке и пострадавших за веру. В народе этот праздник известен как день Романа и Платона Зимоуказателей, поскольку по этой дате пытались понять, какой будет зима. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Рамблера».