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58 минут назад

Авдеев день: что нельзя делать 2 декабря

Мира Маркина

2 декабря православные верующие почитают пророка Авдия Радетеля. В народе этот день именовали Авдеевым. Считается, что сегодня нужно остаться дома, чтобы не столкнуться за его пределами с нечистыми силами. Подробнее о том, что еще нельзя делать 2 декабря и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Авдеев день: что нельзя делать 2 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

Не держите окна и форточки открытыми, иначе через них в дом может залететь нечистая сила. В день Авдия Радетеля наши предки пытались изгнать нечисть из дома, стуча обухом топора по рамам и косякам дверей.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Сегодня не благоприятный день для похода в гости. Лучше остаться дома в кругу семьи – тогда темные силы не смогут вмешаться и рассорить родных.

Нельзя выкидывать остатки еды после ужина. Их нужно отдать нуждающимся или животным.

В Авдеев день запрещено пить что-либо, кроме травяного чая с медом. Этот напиток защитит от лихорадок и бессонницы.

Кроме того, 2 декабря нельзя встречаться с недругами и недоброжелателями. Общение с ними чревато неприятностями и горестями в жизни.

Приметы

Если погода безоблачная, грядут морозы. А если небо, напротив, тусклое – скоро потепление.

Небо вечером в багрянце – будет снегопад.

Скот стал бодаться – к метелям.

Какая погода 2 декабря, такой и период сенокоса будет.

Если вернулись перелетные птицы, скоро наступят холода.

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