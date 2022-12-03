Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

О том, что делать, если к вам залетела летучая мышь, рассказывает Ольга Ильченко, заведующая отделом мелких млекопитающих Московского зоопарка.

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Ольга Геннадиевна, почему летучих мышей всегда представляют помощниками ведьм, колдунов и всех, кто связан с темными силами?

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- Скорее всего, все эти представления связаны с ночным образом жизни. Непонятные животные, которые неизвестно куда и зачем летают ночью, куда-то исчезают на зиму, потом неожиданно появляются... А когда человек чего-то не понимает, он склонен к созданию мифов. Фантазия у людей богатая, а мыши из-за этого страдают. Одна из наших главных задач - помочь людям изменить свое отношение к этим животным.

- Версия, что летучие мыши стали причиной пандемии коронавируса, не изменила к ним отношения?

- Мне кажется, все-таки большинство людей достаточно разумны. Во-первых, это не доказано: так и не нашли мышь, у которой был именно этот вирус. А коронавирусов, как известно, много разных. И даже то, что мы называем простудой, тоже коронавирус. Мы думали, что теперь люди будут неохотно помогать мышам, но, как ни странно, даже больше помогают.

- А я, увидев в интернете, подумала, что ваш Центр реабилитации летучих мышей был создан именно после пандемии. Чтобы реабилитировать их в глазах людей.

- Центр работает с 2017 года. До этого нам периодически приходилось искать места для зимовки летучих мышей в оставшееся от основной работы время, потому что мыши, которые живут в Москве, неправильно их выбирают. Дело в том, что, если они зимуют там, где слишком тепло, у них раньше времени заканчивается запас жира, они просыпаются от голода, соответственно, пытаются найти себе еду. Но это невозможно, поскольку домовых насекомых зимой у нас нет.

- Они питаются в основном насекомыми?

- Не в основном, а только насекомыми, в природе это их основная еда. Если на улице при минусовой температуре мыши не находят себе еду, они летят в теплое место. Если открыто окно, могут залететь в квартиру либо на лестничную площадку. И валяются там или висят где-нибудь - такая мышь без помощи человека обречена на гибель. А люди в этой ситуации, как правило, пугаются, потому что сказок наслушались.

- Могут и убить, наверное?

- Могут убить или выкинуть в окно на снег, могут пройти мимо. В любом случае для животного это смерть. Но, слава богу, сейчас сознание начинает меняться, чему способствует и существование нашего центра: есть соцсети, есть телефон, и если человек задумался, как и чем он может помочь, он всегда выйдет на нас.

- Что вы в таком случае делаете?

- Или организовываем помощь, или помогаем советом, как поступить. И когда говорим с людьми, объясняем, что если мы хотим спасти мышь, то нужно разделить обязанности. Ваше дело - поймать ее и поместить в коробку. Объясняем, как это сделать, в перчатках. Потом ее нужно доставить к нам, в крайнем случае, иногда за ними выезжают волонтеры, ведь если мы за каждой мышью будем ездить, то в Московском зоопарке не выживут остальные мелкие млекопитающие…

- Скажите, а это того стоит — вот так возиться с каждой мышкой? Они очень полезны?

- А можно я скажу, что для меня это беспринципный вопрос. Пусть живут только те, кто нам полезен, а тех, кто нам сейчас вреден, сметем с лица земли? Все-таки от этой точки зрения человечество стало, слава богу, отходить, потому что у нас нет права решать, кому жить, а кому умереть. Для меня это вопрос очень болезненный: они существуют на Земле гораздо дольше человека, они не братья наши меньшие, они братья наши старшие. Однако и человеку они приносят огромную пользу - питаются только насекомыми, и за ночь одна мышь съедает их столько, сколько весит сама. У них очень быстрый обмен веществ, они едят тех самых комаров, которые так досаждают человеку.

- А какой у них вес?

- У разных видов по-разному - от 5 до 30 граммов. И если в каком-нибудь лесу живут летучие мыши, то прирост этих лесов на 20% больше. Это большая цифра, потому что они съедают насекомых-вредителей.

- Можно держать летучую мышь дома?

- Нет. Есть экзотические животные, которым можно создать в квартире хорошие условия, но для летучей мыши это равносильно убийству. Она не может жить без полета, это для нее нормальное физиологическое состояние. Если она не летает, то у нее обмен веществ меняется. В неволе мы им даем кормовых насекомых — это сверчки, тараканы, зофобасы - жуки, у которых личинки, как большие червяки. А в домашних условиях летучие мыши просто мрут от того, что еда неподходящая, и на замене они могут просуществовать лишь непродолжительное время.

- А они кусаются?

- Вы тоже кусаетесь. Знаете, у кого есть зубы, все могут кусаться. И я могу укусить кого-нибудь, если меня сильно испугать.

- Итак, в вашем центре они живут без страха. Что происходит с рукокрылым после того, как к вам доставили его на реабилитацию?