Что стало с аналитиком, раскрывшим ядерные планы Пентагона

В начале 1970-х годов это имя прогремело на весь мир. Именно тогда бывший сотрудник корпорации «RAND», работавшей на правительство США, обнародовал так называемые «документы Пентагона» о войне во Вьетнаме. Кроме вьетнамского конфликта, Эллсберг занимался и другими проблемами, сведения о которых он также предал огласке. По словам Эллсберга, американские власти планировали остановить вращение Земли в случае ядерного удара со стороны СССР.
Известный на весь мир основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж считал своим идейным вдохновителем именно Даниэла Эллсберга. По крайней мере, так утверждают авторы издания «Викиликс. Компромат на Россию». А вот для самого Эллсберга главным потрясением в жизни оказалась смерть матери. Наверняка эта трагедия и явилась одной из причин того, что Эллсберг стал ярым противником бессмысленных жертв и войн в принципе. В детстве Даниэл занимался музыкой, но после того, как его мать погибла в автокатастрофе, да еще и по вине отца, он больше ни разу не прикоснулся к музыкальным инструментам.
Впрочем, Уильям Бернстайн, автор книги «Массмедиа с древнейших времен до наших дней», считает, что идеализировать Эллсберга не стоит. Дело в том, что окончив Гарвард, а потом и Кембридж, Даниэл Эллсберг был призван в ряды вооруженных сил США. В те годы как раз нарастал Суэцкий кризис. И Эллсберг, огорченный тем, что Соединенные Штаты не вмешались в конфликт, а ему самому не удалось поучаствовать в военных действиях, продлил срок службы еще на год. Он рвался на поле боя, но его мечта так и не осуществилась. Отдав долг родине дважды, Даниэл Эллсберг вернулся домой и устроился на работу в корпорацию «RAND», выполнявшую правительственные заказы.
С момента принятия на работу в «RAND», то есть с 1959 года, Даниэл Эллсберг плотно занимался вопросами, связанными с ядерной стратегией, а также психологией и философией. Последнее особенно удавалось Эллсбергу: по философским дисциплинам он даже получил докторскую степень. В общем Эллсберг ни о чем «таком» не помышлял, пока его не отправили во Вьетнам. Точнее, если верить авторам книги «Западня на Потомаке: подъем и падение Ричарда Никсона» Сергею Лосеву и Виталию Петрусенко, аналитик «RAND» сам туда попросился: ему не терпелось наверстать упущенное во время службы в армии. Иными словами, Эллсберг хотел на войну.
Пробыв 2 года во Вьетнаме, Даниэл Эллсберг только утвердился в своей уверенности в справедливости этого конфликта. Свое мнение он изменил кардинально тогда, когда его привлекли для работы над секретным докладом «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование», заказанным министром обороны США. Эллсберг примкнул к противникам Вьетнамской войны, посещал митинги, а в перерывах копировал страницы более чем 40-томного доклада. Когда все было готово, он без колебаний передал бумаги в редакцию издания The New York Times и еще нескольким газетам. Летом 1971 года документы были опубликованы в прессе.
Даниэл Эллсберг стал знаменитым на весь мир. Однако за содеянное ему грозило 115 лет тюрьмы. Как утверждают авторы книги «Нерассказанная история США» Оливер Стоун и Питер Кузник, 28 июня Эллсберг сам сдался властям. Когда он направлялся к зданию суда, репортер спросил его, что он думает о предстоящем заключении. Эллсберг ответил: «А вы сядете за решетку, чтобы положить конец войне?» Тем не менее, бывшему аналитику«RAND» удалось избежать наказания. Методы, с помощью которых добывались сведения против него, шли вразрез с правами человека. Именно поэтому вскоре Эллсберг был освобожден.
После этой истории Даниэл Эллсберг не отступил от своего: он активно читал лекции и писал книги. В 2018 году в России вышла его очередная работа «Машина судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны». В своей книге Эллсберг, кроме прочего, пишет о том, что США собирались остановить вращение Земли в случае ядерного удара со стороны СССР. Один американский офицер предложил создать систему из сотен двигателей первой ступени ракеты Atlas, закрепив их горизонтально и направив против вращения планеты.
Предполагалось, что, обнаружив массированный спуск советских ракет, американцы запустят все двигатели, остановят тем самым вращение Земли, и ракеты пролетят мимо цели.