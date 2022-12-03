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58 минут назад

На острове Святой Елены обнаружена старейшая в мире черепаха

Мира Маркина

Старейшей в мире черепахе исполнилось 190 лет, сообщает издание Daily Mail. Гигантское пресмыкающееся по кличке Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана с 1882 года.

На острове Святой Елены обнаружена старейшая в мире черепаха
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Джонатан вылупился в георгианскую эпоху приблизительно в 1832 году и является старейшим из известных живых существ на Земле. Черепахе помогает поддерживать чистоту и здоровье ветеринар на пенсии Джо Холлинз.

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Черепаха была свидетелем того, как на острове сменилось более 35 губернаторов, появились радио, телефоны, телевизоры, интернет, автомобили и аэропорт. Джонатан пережил две мировые войны.

Чтобы отпраздновать 190-летие уникальной черепахи, жители со всего острова соберутся на вечеринке по случаю дня рождения. Она пройдет в Доме губернатора.

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