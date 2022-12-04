Заячьи уши и свиной пятачок: как живет африканский трубкозуб

Когда психологи дают детям задание нарисовать несуществующее животные, они рассчитывают получить картинки, на которых будут изображены существа, сочетающие признаки разных зверей. Африканский трубкозуб выглядит, как будто его нарисовал ребенок, но существует в реальной жизни, а не детском воображении.

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"Рамблер" рассказывает, как живет необычный зверь с заячьими ушами, свиным пятачком, языком муравьеда и хвостом кенгуру.

Из-за сходства с муравьедами ученые изначально полагали, что это родственные животные. На самом деле выяснилось, что это не так. Сходство появилось в результате того, что африканский трубкозуб приспосабливался к питанию муравьями и термитами. А на самом деле у трубкозуба больше общего с даманами, сиренами и хоботными животными.

Животное распространено в Африке, на родине его называют отцом когтей. Действительно когти у трубкозуба такие, что он может вырыть нору в мгновение ока. Кстати, таким образом он спасается от хищников - раз! - и зарылся.

Голландские колонисты начали называть его земляным поросенком, а русское название появилось благодаря коренным зубам, состоящим из сросшихся дентиновых трубок, лишенным корней и растущим всю жизнь.