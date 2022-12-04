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3 часа назад

Заячьи уши и свиной пятачок: как живет африканский трубкозуб

Катя Кобышева

Когда психологи дают детям задание нарисовать несуществующее животные, они рассчитывают получить картинки, на которых будут изображены существа, сочетающие признаки разных зверей. Африканский трубкозуб выглядит, как будто его нарисовал ребенок, но существует в реальной жизни, а не детском воображении.

Заячьи уши и свиной пятачок: как живет африканский трубкозуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рамблер" рассказывает, как живет необычный зверь с заячьими ушами, свиным пятачком, языком муравьеда и хвостом кенгуру.

Из-за сходства с муравьедами ученые изначально полагали, что это родственные животные. На самом деле выяснилось, что это не так. Сходство появилось в результате того, что африканский трубкозуб приспосабливался к питанию муравьями и термитами. А на самом деле у трубкозуба больше общего с даманами, сиренами и хоботными животными.

Животное распространено в Африке, на родине его называют отцом когтей. Действительно когти у трубкозуба такие, что он может вырыть нору в мгновение ока. Кстати, таким образом он спасается от хищников - раз! - и зарылся.

Кот-терминатор: самый злой хищник Африки

Голландские колонисты начали называть его земляным поросенком, а русское название появилось благодаря коренным зубам, состоящим из сросшихся дентиновых трубок, лишенным корней и растущим всю жизнь.

У трубкозуба невероятно развито обоняние, он находит муравьев и термитов по следам, которые они оставляют. Днем животное спит в уютной норе, а после захода солнца выходит на охоту. За ночь он обходит несколько термитников и муравейников. Кстати, у него такая толстая шкура, что он может даже заснуть на муравейнике и не почувствовать ни одного укуса.

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