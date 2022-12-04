Как из-за «пукающей селёдки» едва не началась война

В 1980 году между СССР и Швецией чуть не разгорелся полномасштабный дипломатический конфликт. Военные королевства зафиксировали в территориальных водах страны сигналы, похожие на те, которые издают подводные лодки. В Стокгольме решили, что имеют дело со вторжением советской субмарины. Как позже выяснилось, звуки издавали так называемые пукающие рыбы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В годы Холодной войны Балтийское море было, по сути, второстепенной ареной противостояния СССР и Запада. Значительная его часть находилась под контролем Москвы и ее союзников по социалистическому блоку. Из стран региона только одна была членом НАТО - Дания. Швеция же вместе с Финляндией соблюдала нейтралитет.

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Тем не менее, отголоски глобальной напряженности доходили и до Балтики. Особенно неспокойно было в шведских территориальных водах.

Так, в 1976 году неподалеку от Стокгольмского архипелага береговая охрана королевства обнаружила советскую подлодку проекта 613. За субмариной установили наблюдение, записали шум ее винтов. Вскоре на перехват были высланы эсминцы и вертолеты, однако к этому моменту подлодка благополучно ретировалось в нейтральные воды.

К 1980 году ситуация на международной арене резко обострилась. СССР ввел войска в Афганистан, что было воспринято Западом крайне негативно. Швеция, хоть и не входила в НАТО, тесно координировала свои действия с западными странами.

Несмотря на нейтралитет, в стране раздувалась антисоветская истерия. В такой атмосфере «появление» очередной советской подлодки-нарушителя было вопросом времени.[С-BLOCK]

Весной 1980 года сонары военно-морских сил королевства уловили странные звуки, доносившиеся из толщи воды - высокочастотный скрип и треск. Сигналы очень походили на звуки подводной лодки. Разбираться в ситуации толком не стали, назначив источником шума советскую подводную лодку.

Шведы полагали, что вновь имеют дело с субмариной проекта 613. Это дизель-электрическая подводная лодка, выпускавшаяся в 1950-х годах. В НАТО ее прозвали «Виски». Экипаж субмарины - 52 человека, из вооружения - 12 торпед и 22 мины.

Экстренно собравшаяся парламентская комиссия королевства обвинила СССР во вторжении в шведские воды. В Москве обвинения отвергли. Ситуация грозила перерасти в масштабный дипломатический конфликт, который мог еще больше испортить и без того непростые отношения Советского Союза с Западом.

В минобороны СССР запросили информацию о происходящем у тогдашнего командующего Балтийским флотом Владимира Сидорова. Были проведены проверки судов и экипажей. Все оказались на своих местах, нештатных ситуаций и несанкционированных выходов в море не было.

Вскоре странные звуки прекратились, и дальнейшего развития конфликта удалось избежать. Шведы посчитали произошедшее доказательством «агрессивных» намерений СССР. В Москве, в свою очередь, обвинения Стокгольма восприняли как очередную провокацию, инициированную Западом.

Советский Союз вскоре распался, но странные звуки из глубин не прекратились. В Стокгольме крепко задумались: а вдруг дело все же не в подлодках?

Исследование любопытного феномена Королевский военно-морской флот поручил профессору Магнусу Валенбергу. Вместе с датскими и шотландскими исследователями он выяснил, что звуки, которые уловили в 1980 году шведские сонары, принадлежали... селедке.

Еще более комичными и нелепыми претензии Швеции стали, когда ученые выяснили, как именно рыба издает эти звуки. Оказалось, что они образуются при испускании селедкой газа через задний проход. За это ученые прозвали ее «пукающей рыбой».

Как выяснил Валенберг, выпускаемый газ - это воздух, который селедка захватила с поверхности. К расстройству кишечника он отношения не имеет.

Ученые определили, что пукание является способом общения селедки, когда она собирается в большие косяки. Испускание газов служит, помимо прочего, предупреждением об опасности.