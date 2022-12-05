Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за коротких шортов

Lenta.ru

Сотрудницу Amazon Эрин Кинан отправили с работы домой из-за «откровенного» наряда. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за коротких шортов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что пришла на смену в специализирующуюся на продаже органических продуктов питания компанию Whole Foods, которую приобрела Amazon. При этом на кадрах она продемонстрировала свой рабочий наряд. Так, блогерша надела футболку свободного кроя, кроссовки и спортивные шорты с черно-белым принтом. По словам юзерши, руководство решило, что последние оказались чересчур короткими, и велело Кинан вернуться домой.

«Давайте, заставьте меня носить длинные джинсы, когда на улице 38 градусов Цельсия», — подписала публикацию автор видео.

В свою очередь зрители поддержали пользовательницу сети, не найдя ничего предосудительного в ее наряде.

«Но я видела в Amazon девушек в коротких шортах!», «Это говорит о том, что проблема не в одежде и не в том, что женщины одеваются "отвлекающе", а в мужчинах у власти. Это же работа на складе, кого вы там отвлекаете?», «Со мной в Amazon произошло то же самое», «Я рада, что я не единственная», — прокомментировали они.

Истории,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители