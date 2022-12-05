Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за коротких шортов

«Но я видела в Amazon девушек в коротких шортах!», «Это говорит о том, что проблема не в одежде и не в том, что женщины одеваются "отвлекающе", а в мужчинах у власти. Это же работа на складе, кого вы там отвлекаете?», «Со мной в Amazon произошло то же самое», «Я рада, что я не единственная», — прокомментировали они.