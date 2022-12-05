Дальневосточный леопард считается самым редким видом этого животного в мире. Туристам, посетившим в Приморье национальный парк "Земля леопарда", впервые удалось заснять на камеру вокализацию этого хищника. Получившееся видео опубликовано на странице официального аккаунта нацпарка.

Как удалось установить экспертам, на видео попал леопард по кличке Академик. Такое имя он получил от своих хранителей – Приморской государственной сельскохозяйственной академии. На кадрах видно, как хищник издает рык в течение примерно 20 секунд. Специалисты считают, что таким образом Академик, общаясь с другими представителями его вида, обозначил свою доминантность. Запечатлеть такое явление в дикой природе ранее мало кому удавалось.