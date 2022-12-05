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2 часа назад

Туристам удалось заснять рычащего дальневосточного леопарда: видео

Мира Маркина

Дальневосточный леопард считается самым редким видом этого животного в мире. Туристам, посетившим в Приморье национальный парк "Земля леопарда", впервые удалось заснять на камеру вокализацию этого хищника. Получившееся видео опубликовано на странице официального аккаунта нацпарка.

Как удалось установить экспертам, на видео попал леопард по кличке Академик. Такое имя он получил от своих хранителей – Приморской государственной сельскохозяйственной академии. На кадрах видно, как хищник издает рык в течение примерно 20 секунд. Специалисты считают, что таким образом Академик, общаясь с другими представителями его вида, обозначил свою доминантность. Запечатлеть такое явление в дикой природе ранее мало кому удавалось.

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Для того, чтобы получить подобные кадры, туристы во главе с профессиональным гидом установили в лесу специальную камеру, в объектив которой помимо леопарда попали также зайцы, куницы, седой дятел и барсуки.

Ранее "Рамблер" рассказывал, были ли панды когда-то хищниками.

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