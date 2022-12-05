Пользователи вспомнили, как отмечали праздники в СССР

«Вспомнилось. У папы день рождения. Родственники, друзья. Я в очередной раз между любовью всей жизни и сиюминутной, вся в слезах и соплях в ванной. По давней традиции дети дают концерт для гостей. И я решила исполнить соло. Учитывая, что у меня ни слуха, ни голоса сейчас хохочу до слез, вспоминая свое выступление. Любимая песня папы «По Дону гуляет..» А потом цыганочка, барыня, лезгинка», – поделилась одна из подписчиц.