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58 минут назад

Пользователи вспомнили, как отмечали праздники в СССР

Мира Маркина

В Telegram-канале "Старая Москва" под одним из свежих постов пользователи Сети вспомнили, как в Советском Союзе отмечали праздники. Большинство подписчиков канала с особым теплом рассказывают о тех временах.

Пользователи вспомнили, как отмечали праздники в СССР
Фото: UnsplashUnsplash

В комментариях под опубликованным в канале фото образовался целый "альбом" воспоминаний. Многие решили поделиться своими историями из советских детства и юности.

«Вспомнилось. У папы день рождения. Родственники, друзья. Я в очередной раз между любовью всей жизни и сиюминутной, вся в слезах и соплях в ванной. По давней традиции дети дают концерт для гостей. И я решила исполнить соло. Учитывая, что у меня ни слуха, ни голоса сейчас хохочу до слез, вспоминая свое выступление. Любимая песня папы «По Дону гуляет..» А потом цыганочка, барыня, лезгинка», – поделилась одна из подписчиц.

Как можно заметить из комментариев, у большинства советские празднования ассоциируются с танцами в коридоре, песнями за столом, показательными выступлениями детей перед гостями, баяном, шампанским с конфетами и пышными прическами у женщин.

«У нас для того, чтобы стулья не одалживать, на антресолях лежали 4 табуретки с вывенченными ножками. Но главное – за диваном хранились две толстых, 3,5 метровой длины доски, заботливо обшитые льняными одеялами. Каждая ставилась на 3 табуретки или стула. Танцы – в холле 8 кв.м. Я на винилах», – вспомнила другая подписчица канала.

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Также в комментариях отметили, что очень жаль терять прошлые традиции и культуру, так любимую многими поколениями, в отличие от нынешнего.

Ранее "Рамблер" рассказывал, за что в СССР критиковали фильм "Москва слезам не верит".

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