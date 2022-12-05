Правда ли, что коровы обладают тонкой душевной организацией

В 2014 году ученые оценили количество рогатого скота на земле в 1,43 миллиарда – это огромная цифра. Но несмотря на то, что коровы веками служат людям, многие относятся к ним пренебрежительно и даже цинично: для большинства людей коровы – это источник мяса и молока. И мало кто задумывается о том, что эти животные являются высокоразвитыми. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Видео дня

По мнению ученых, коровы способны испытывать эмоции, они нуждаются в социализации, обладают индивидуальным характером и даже могут учиться. К слову, если относится к коровам лояльнее, они ответят тем же. Это подтверждает исследование лауреатов Шнобелевской премии Кэтрин Дуглас и Питера Роулинсона, которые установили, что коровы, у которых есть имя, дают больше молока, чем безымянные.

В 2017 году ученые из США Лори Марино и Кристин Аллен опубликовали исследование "Психология коров". В ходе работы экспертам удалось сделать пять выводов, подтверждающих, что коровы куда более сложные и многогранные существа, чем нам кажется.

Во-первых, коровы могут запоминать и различать предметы, а также узнавать людей. К примеру, увидев человека, который их обидел, коровы начнут испытывать страх.

Во-вторых, рогатый скот способен не только испытывать простые эмоции вроде страха и радости, но и куда более сложные. Так, коровы восприимчивы к эмоциональному заражению – это эффект, при котором психологическое состояние одних людей распространяется на других. Особенно это проявляется, если коровы находятся в месте большого скопления людей: например, если толпу охватывает паника.

В-третьих, коровы эмоционально реагируют на обучение. Они возбуждаются при успешном прохождении лабиринта и демонстрируют нарастающее волнение при приближении к разгадке.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что коровы индивидуальны, и каждая из них обладает своим характером. И наконец, ученые установили, что коллектив рогатого скота имеет несколько уровней социального устройства.