Правда ли, что коровы обладают тонкой душевной организацией

В 2014 году ученые оценили количество рогатого скота на земле в 1,43 миллиарда – это огромная цифра. Но несмотря на то, что коровы веками служат людям, многие относятся к ним пренебрежительно и даже цинично: для большинства людей коровы – это источник мяса и молока. И мало кто задумывается о том, что эти животные являются высокоразвитыми. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
По мнению ученых, коровы способны испытывать эмоции, они нуждаются в социализации, обладают индивидуальным характером и даже могут учиться. К слову, если относится к коровам лояльнее, они ответят тем же. Это подтверждает исследование лауреатов Шнобелевской премии Кэтрин Дуглас и Питера Роулинсона, которые установили, что коровы, у которых есть имя, дают больше молока, чем безымянные.
В 2017 году ученые из США Лори Марино и Кристин Аллен опубликовали исследование "Психология коров". В ходе работы экспертам удалось сделать пять выводов, подтверждающих, что коровы куда более сложные и многогранные существа, чем нам кажется.
Во-первых, коровы могут запоминать и различать предметы, а также узнавать людей. К примеру, увидев человека, который их обидел, коровы начнут испытывать страх.
Во-вторых, рогатый скот способен не только испытывать простые эмоции вроде страха и радости, но и куда более сложные. Так, коровы восприимчивы к эмоциональному заражению – это эффект, при котором психологическое состояние одних людей распространяется на других. Особенно это проявляется, если коровы находятся в месте большого скопления людей: например, если толпу охватывает паника.
В-третьих, коровы эмоционально реагируют на обучение. Они возбуждаются при успешном прохождении лабиринта и демонстрируют нарастающее волнение при приближении к разгадке.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что коровы индивидуальны, и каждая из них обладает своим характером. И наконец, ученые установили, что коллектив рогатого скота имеет несколько уровней социального устройства.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что коровы обладают сложной душевной организацией. Они будут испытывать чувство унижения, если их наругают. А вот если человек, напротив, выкажет доброту, это поднимет буренке настроение.