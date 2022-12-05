«Режим гоблина»: названо главное слово 2022 года

Каждый год издатели Оксфордского словаря английского языка выбирают слово года. На этот раз на первое место вырвалось сленговое выражение goblin mode.

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

«Рамблер» рассказывает, что оно означает и какие слова побеждали в голосовании в предыдущие годы.

Выражение goblin mode на русский переводится как режим гоблина. Выражение используется для описания «поведения, основанного на бесцеремонном следовании своим желаниям, лени, неопрятности или жадности, как правило, при этом отвергаются социальные нормы или ожидания». Когда человек отказывается от всяких приличий, о нем можно сказать, что он перешел в режим гоблина.

Кстати, в этом году впервые слово года выбирали путем общественного голосования, в котором поучаствовали более 300 тысяч человек.

На странице голосования приводится пояснение: вообще-то выражение появилось еще в 2009 году, но тогда оно не снискало особой популярности, а вот в 2022 году оказалось очень востребованным.

Также в тройку лидеров вошли выражения metaverse («метавселенная») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»).

В 2021 году слово года выбирали составители Оксфордского словаря, им стало vax, означающее «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать».