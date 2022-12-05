Медведь Диксон начал держать равновесие и уверенно сидеть

Медведь Диксон начал уверенно сидеть и хорошо держать равновесие. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 5 декабря.

Фото: T.me/svetlanaakulova1 T.me/svetlanaakulova1

— Если раньше медведь преимущественно находился в полулежачем положении, то сегодня он регулярно садится. Сидячее положение медведю получается придать в процессе тренинга, — рассказала она.

С помощью таргета зоологи помогают Диксону поэтапно располагать задние конечности прямо перед собой. Равновесие ему удается держать не только с помощью передних лап, но и задействуя мышцы таза и спины, написала Акулова в своем Telegram-канале.

До этого «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Он находился во внутреннем вольере и даже не видел, что в столицу пришла настоящая зима.