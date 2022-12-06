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1 час назад

Какие кошки склонны к ожирению и кому давно пора на диету

Мира Маркина

Эти породы кошек пользуются большой популярностью, но мало кто из хозяев этих питомцев догадывается о том, что их любимцы склонны к лишним килограммам и даже ожирению. К слову, пускать избыточный вес питомца на самотек – не лучшая идея. Такие животные выглядят мило, но вместе с тем ожирение чревато для них серьезными недугами, в числе которых сахарный диабет и липидоз печени.

Какие кошки склонны к ожирению и кому давно пора на диету
Фото: UnsplashUnsplash

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Подробнее о породах, которые особенно склонны к лишним килограммам – в материале "Рамблера".

Персидские коты

Unsplash

Персы – одна из древнейших пород кошек, которая к тому же требует тщательного ухода. Персидских котов нужно регулярно вычесывать и протирать им глаза – из-за сплюснутой морды их глаза постоянно излишне увлажнены. Вдобавок к этому персы обладают упрямым характером и могут легко набрать вес, поэтому выбирая такую кошку, будьте готовы к трудностям.

Британцы

Unsplash

Британские кошки пользуются особой популярностью. И неудивительно: коты этой породы напоминают плюшевые игрушки, которые так и хочется обнять. Британцы спокойны и не требуют чрезмерного внимания, но вместе с тем представители этой породы могут быть ленивы, что приводит к стремительному набору веса.

Сфинксы

Unsplash

Если британцы или персы могут скрывать жировые отложения за пушистым мехом, то у сфинксов такой привилегии нет. Любые лишние килограммы этих кошек тут же бросаются в глаза. Заводить такую кошку стоит только в том случае, если вы уверены, что сможете согреть ее холодной зимой и проводить с ней достаточно времени – сфинксы крайне социальные кошки.

Корниш-рекс

Unsplash

На первый взгляд грациозные и изящные корниш-рексы весьма склонны к перееданию. Вот почему так важно уделять внимание их рациону. Впрочем, эта порода в целом требует качественного ухода: "корнишам" нужно регулярно подравнивать когти и следить за тем, чтобы они не переохлаждались на сквозняках.

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