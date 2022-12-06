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1 час назад

Митрофанов день: что нельзя делать 6 декабря

Мира Маркина

Православные верующие 6 декабря чтят память епископа Митрофана Воронежского, а народе этот день прозвали Митрофановым.

Митрофанов день: что нельзя делать 6 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

6 декабря наши предки предпочитали устраивать празднования и гуляния – за большим столом с угощениями было принято принимать гостей, собирать всю семью и родственников. Устраивались веселые забавы и игры, а девушки гадали на суженого.

Считалось, что именно в этот день предсказания имеют особую силу – незамужние девушки ставили в потаенном месте веточку вишни в воду и ждали весны. Согласно поверьям, если весной на ней появлялись почки, значит свадьба уже очень близка.

Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день

При том, что в этот день за столом собиралось много людей, считалось плохой приметой громко петь. Также запрещалось ругаться, сплетничать, планировать дальние поездки или переезды, надевать новую, еще не разношенную, обувь.

Погодные приметы

  • Безоблачное небо предвещает морозную и снежную зиму.
  • Низкие облака сулят сильные морозы.
  • Ясный месяц ночью обещает усиление морозов.
  • Солнечный и теплый день сегодня сулит теплый июнь.
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