Митрофанов день: что нельзя делать 6 декабря

Православные верующие 6 декабря чтят память епископа Митрофана Воронежского, а народе этот день прозвали Митрофановым.

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6 декабря наши предки предпочитали устраивать празднования и гуляния – за большим столом с угощениями было принято принимать гостей, собирать всю семью и родственников. Устраивались веселые забавы и игры, а девушки гадали на суженого.

Считалось, что именно в этот день предсказания имеют особую силу – незамужние девушки ставили в потаенном месте веточку вишни в воду и ждали весны. Согласно поверьям, если весной на ней появлялись почки, значит свадьба уже очень близка.

При том, что в этот день за столом собиралось много людей, считалось плохой приметой громко петь. Также запрещалось ругаться, сплетничать, планировать дальние поездки или переезды, надевать новую, еще не разношенную, обувь.

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