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35 минут назад

Знамение: что нельзя делать 10 декабря

Мира Маркина

10 декабря православные верующие отмечают праздник Знамения Пресвятой Богородицы. В этот день принято чтить икону "Знамение". Подробнее о том, что нельзя делать 10 декабря и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Знамение: что нельзя делать 10 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

Издавна считается, что в праздник Знамения нельзя пускать в дом бедных и больных. В противном случае, их хвори и нищета могут задержаться в жилище на целый год.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Кроме того, 10 декабря не стоит заниматься рукоделием, шить и гадать.

Сегодняшний день считается неблагоприятным для проведения свадьбы, поскольку идет пост. Запрещено также свататься, веселиться и объедаться.

Кроме того, в праздник Знамения нельзя ругаться и сквернословить.

Приметы

Если снег идет с утра, то на Николу (19 декабря) будет тепло.

Яркие звезды на ночном небе – к теплой зиме.

Иней на деревьях сулит морозы. Если дым из труб поднимается столбом – это к заморозкам.

Если воробьи громко чирикают и часто перелетают стаями с места на место, это к теплой зиме.

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