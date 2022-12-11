Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря

Мира Маркина

Согласно народному календарю, 11 декабря – Сойкин день. В старину наши предки считали, что сойка, прилетевшая в этот день к дому – добрый знак. Подробнее о том, что нельзя делать 11 декабря и к каким приметам нужно прислушаться – в материале "Рамблера".

Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Полнолуние и чертова дюжина: плохие приметы, которые может объяснить наука

Что нельзя делать

Сегодня стоит воздержаться от смены постельного белья, уборки и стирки. Считается, что отказ от хлопот поспособствует благополучию и финансовой стабильности.

11 декабря нельзя устраивать ругань. Кроме того, нельзя давать взаймы соседям – можно лишиться счастья. Также запрещено планировать переезды, путешествия и совместную жизнь.

Сойкин день также считается крайне неблагоприятным для признаний в любви. В старину люди были убеждены, что отношения, которые начались 11 декабря, долго не продлятся.

Приметы

Резкое потепление 11 декабря сулит грядущее резкое похолодание.

Звон в колодце сулит богатство.

Если заря багровая, ожидайте сильные и резкие ветра.

Ночью начался снегопад – сугробы растают нескоро.

Если днем двор замело снегом – он не пролежит долго.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители