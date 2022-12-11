Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря

Согласно народному календарю, 11 декабря – Сойкин день. В старину наши предки считали, что сойка, прилетевшая в этот день к дому – добрый знак. Подробнее о том, что нельзя делать 11 декабря и к каким приметам нужно прислушаться – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Что нельзя делать

Сегодня стоит воздержаться от смены постельного белья, уборки и стирки. Считается, что отказ от хлопот поспособствует благополучию и финансовой стабильности.

11 декабря нельзя устраивать ругань. Кроме того, нельзя давать взаймы соседям – можно лишиться счастья. Также запрещено планировать переезды, путешествия и совместную жизнь.

Сойкин день также считается крайне неблагоприятным для признаний в любви. В старину люди были убеждены, что отношения, которые начались 11 декабря, долго не продлятся.

Приметы

Резкое потепление 11 декабря сулит грядущее резкое похолодание.

Звон в колодце сулит богатство.

Если заря багровая, ожидайте сильные и резкие ветра.

Ночью начался снегопад – сугробы растают нескоро.