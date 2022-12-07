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58 минут назад

6 новогодних традиций Виндзоров, которые точно стоит перенять

WomanHit.ru

Виндзоры знают, как сделать праздник теплым и запоминающимся.

6 новогодних традиций Виндзоров, которые стоит перенять
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Конечно, династию Виндзор сложно назвать обычной семьей, ведь они правят целым государством, соблюдают тысячи правил протокола и постоянно находятся под неусыпным наблюдением папарацци. Но принцы, герцоги и герцогини, да и сам король Карл III, очень ценят семейный очаг и традиции, которые позволяют всем членам собраться вместе.

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Рождество и Новый год в британской королевской семье — особое время, а традиции Виндзоров вполне можно подсмотреть и воплотить в своей семье.

Готовиться заранее

Помимо других обязанностей, членам королевской семьи к Рождеству надо разослать сотни открыток, подписанный вручную, решить, как украшать поместье, выбрать благотворительные фонды, куда отправиться с визитом. Поэтому подготовка к празднику начинается летом: этому стоит научиться и нам. С таким подходом предпраздничная суета не кажется такой сложной и приносит больше радости, чем усталости.

Праздновать за городом

Вся семья на зимние праздники отправляется в одно из поместий подальше от Лондона, стоит перенять эту традицию: свежий воздух, общение с близкими и никаких нетрезвых компаний, поющих песни за окном. А еще это позволит по-настоящему побыть с самыми любимыми людьми, сосредоточившись на общении.

Приносить еду с собой

А ваши гости приносят на общий стол приготовленные у себя дома салаты? Если да, то продолжайте эту прекрасную традицию, ведь как бы странно это ни звучало, Виндзоры делают то же самое. Правда, сами они, конечно же, не готовят, возлагая эту ответственность на своих шеф-поваров.

Играть в уличные игры

У Виндзоров сложилась великолепная традиция играть в футбол утром 24 декабря. Конечно, поиграть в футбол на зеленой лужайке не получится в нашем климате, зато снежки, катание на санках — отличный способ отлучиться от стола с салатиками, зарядиться энергией и не прибавить лишних килограммов.

Дарить нелепые подарки

26 декабря члены династии обмениваются милыми подарками, стараясь, чтобы они не несли никакого практического смысла, зато были забавными и нелепыми. Например, Кейт Миддлтон подарила принцу Чарльзу маленькую мельницу для перца, а принц Гарри преподнес бабушке шапочку для душа с надписью «Ну не сволочь ли наша жизнь?». Говорят, королева Британии хохотала.

Смотреть кино и играть в шарады

Еще один способ разнообразить застолье: Виндзоры предпочитают разгадывать сканворды, играть в шарады, а затем собираться у экрана, чтобы пересмотреть «Один дома» и «Реальную любовь». С такими занятиями праздничное настроение обеспечено!

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