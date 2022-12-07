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2 часа назад

День Екатерины Санницы: что нельзя делать 7 декабря

Мария Каткова

7 декабря в народном календаре отмечается день Екатерины Санницы. Название праздника произошло от имени великомученицы Екатерины Александрийской. Также в древности в этот день среди молодежи и детей было принято кататься на санях. О том, что нужно и что нельзя делать в этот день — в материале “Рамблера”.

День Екатерины Санницы: что нельзя делать 7 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день, как наши предки, можно выйти на улицу и заняться зимними видами спорта или другими активностями. На санях сейчас катаются только дети, поэтому можно выбрать другую альтернативу.

Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме

Мужчина можно загадать себе хорошую жену, которая будет поддерживать. Незамужние женщины, которые не будут в этот день ругаться и сквернословить, смогут в скором времени встретить свою любовь или выйти замуж. Девушки также пекли колобок или круглый хлеб, а потом давали его попробовать мужчине, который им нравится. Считалось, что если он съест хлеб, то ответит взаимностью. Вечером молодые люди гадали и ворожили.

Что нельзя делать 7 декабря

7 декабря запрещено убирать в доме. Нельзя подметать, пылесосить и мыть полы. Считается, что тот, кто ослушается этого запрета, будет бедствовать весь следующий год.

Замужним женщинам нельзя надевать в этот день обновки и выгуливать их, особенно это касалось обуви. Если она все-таки это сделает, значит, ее муж ей начнет изменять.

Мужчинам запрещено делать ремонт в доме и заниматься другими домашними делами. Так, эта примета сулила несчастье в браке.

Вечером запрещены громкие гуляния и употребление алкоголя — к несчастью.

Народные приметы на 7 декабря

  • Если на Екатерину ясная погода, зимой ждите морозы
  • Тепло и слякоть сулят такую же погоду еще 10 дней
  • Звезды плохо видно — будет снегопад
  • Земля сухая и пошел снег — урожай будет скудным
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