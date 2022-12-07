День Екатерины Санницы: что нельзя делать 7 декабря

7 декабря в народном календаре отмечается день Екатерины Санницы. Название праздника произошло от имени великомученицы Екатерины Александрийской. Также в древности в этот день среди молодежи и детей было принято кататься на санях. О том, что нужно и что нельзя делать в этот день — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В этот день, как наши предки, можно выйти на улицу и заняться зимними видами спорта или другими активностями. На санях сейчас катаются только дети, поэтому можно выбрать другую альтернативу.

Мужчина можно загадать себе хорошую жену, которая будет поддерживать. Незамужние женщины, которые не будут в этот день ругаться и сквернословить, смогут в скором времени встретить свою любовь или выйти замуж. Девушки также пекли колобок или круглый хлеб, а потом давали его попробовать мужчине, который им нравится. Считалось, что если он съест хлеб, то ответит взаимностью. Вечером молодые люди гадали и ворожили.

Что нельзя делать 7 декабря

7 декабря запрещено убирать в доме. Нельзя подметать, пылесосить и мыть полы. Считается, что тот, кто ослушается этого запрета, будет бедствовать весь следующий год.

Замужним женщинам нельзя надевать в этот день обновки и выгуливать их, особенно это касалось обуви. Если она все-таки это сделает, значит, ее муж ей начнет изменять.

Мужчинам запрещено делать ремонт в доме и заниматься другими домашними делами. Так, эта примета сулила несчастье в браке.

Вечером запрещены громкие гуляния и употребление алкоголя — к несчастью.

Народные приметы на 7 декабря