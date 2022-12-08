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1 час назад

Какие тренды для праздников вернулись в 2022 году

Новый Омск

Попытки сделать мероприятие более интересным и запоминающимся сегодня позволяют применять самые разные решения. Одним из них является приглашение цыган, которые своим зажигательным выступлением могут украсить праздник любой тематики.

Какие тренды для праздников вернулись в 2022 году
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Как показывает статистика, цыгане на мероприятие с каждым годом пользуются всё большим спросом. Практика приглашать на мероприятия эти яркие этнические коллективы имеет место почти во всех регионах страны. На рост спроса повлияло и то, что заказать подобные выступления стало гораздо проще, так как для этого достаточно пройти по ссылке и договориться на удобное время.

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Многие хотели бы заказать данные коллективы на праздник, но считают, что им это не по карману. Безусловно, ценовая политика зависит от каждого конкретного случая, и в некоторых сценариях ценники действительно необоснованно завышены. Но в целом выступление цыган может быть вполне доступным для большей части россиян даже в это непростое время.

К примеру, в случае с предложением по ссылке выше получасовое выступление из трёх человек будет стоить 12000 рублей. В масштабах большого мероприятия эта сумма не такая уж и большая. И даже цыганский коллектив в компании с самым настоящим медведем будет стоит 45000 рублей в час, что также весьма недорого для крупных мероприятий. Конечно, цена будет варьироваться в зависимости от численности коллектива, используемых инструментов и прочего инвентаря, но в целом речь идёт о вполне разумных условиях.

К тому же сейчас на упомянутые выше услуги действуют весьма привлекательные скидки. Так, заказав цыганский коллектив, можно получить скидку на заказ других выступлений, начиная от танцевальных пар и заканчивая ведущим с диджеем. В первом случае стоимость со скидкой составит всего 5000 рублей, а во втором – 12000. Согласитесь, что это весьма небольшие деньги за возможность сделать мероприятие ярким и запоминающимся.

Как показывает практика, цыган приглашают на самые разные мероприятия, начиная от дней рождения и свадеб и заканчивая корпоративами. Вне всяких сомнений, услуги таких коллективов будут популярными и в новогодние праздники, как и в массе прочих случаев. Привлечение к мероприятию данных артистов наполняет происходящее яркой атмосферой праздника, и точно запомнится всем гостям. Разумеется, для этого нужно обращаться не к первым попавшимся, а к профессионалам с хорошей репутацией.

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