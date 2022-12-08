Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря

8 декабря православные верующие отмечают Климентьев день, посвященный апостолу Клименту. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Что нельзя делать

8 декабря не стоит завтракать, если желаете, чтобы задуманное дело в этот день прошло успешно.

В давние времена считалось, что в Климентьев день животные становятся агрессивными. Тем, кто живет близко к лесу, не рекомендуется выходить 8 декабря из дома – можно встретить волков.

Кроме того, нельзя обижать и злить животных, а также дразнить собак.

Климентьев день – неудачный день для свадьбы или венчания. Помимо этого, нельзя пить из серебряной посуды и резать домашнюю птицу.

Приметы

Если весь день идет снег, лето будет дождливым.

Если на озерах и реках поверх льда видно воду, значит, скоро потеплеет и пойдут дожди.

Петухи кричат ранним утром – грядет потепление.