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2 часа назад

Что будет с рыбами, если в океан ударит молния

Ferra.ru

Гораздо чаще удар молнии попадает на сушу, а не в воду. Но если всё-таки такое произойдёт, то что случится с рыбами?

Что будет с рыбами, если в океан ударит молния
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В среднем мощность грозового разряда составляет примерно 200 миллионов киловатт. А вода при этом, как известно, хорошо проводит электричество. Но в действительности всё не так страшно для морских обителей.

Дело в том, что заряд от удара молнии распространяется вниз и в стороны в виде полусферы, которая расширяется от поверхности. Чем дальше от него находятся объекты, тем слабее сила заряда. К примеру, если рыба будет находиться в радиусе 10 м от удара, то она действительно будет убита. Но большинство рыб проводят время под водой, где и сосредоточено течение.

А что случается тогда с теми, кто находится длительное время на поверхности? Например, с дельфинами, китами? Научных исследований на эту тему пока нет. Но учёные полагают, что животные могут гибнуть от ударов молний.

Но в целом вряд ли случаи гибели обителей океана встречаются часто. Ведь сам по себе океан огромен и в основном пуст. То есть живность встречается в нём редко и при этом неравномерно.

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