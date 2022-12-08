Семья нашла на пляже редчайшего голубого омара

Американская семья обнаружила на острове Кейп-Код в штате Массачусетс огромного омара с голубым окрасом. Об этом пишет USA Today.
Эрик и Джесс Баттербох вместе с двумя дочерями гуляли по пляжу, и девочки обнаружили, что на берег волнами вынесло крупного синего омара, хотя обычно окрас омаров коричневый.
Семья связалась с Музеем естественной истории Кейп-Код Тайан Бассетт. Она подчеркнула, что синие омары встречаются очень редко и, по оценкам некоторых ученых, шанс встретить их — один на два миллиона.
Синим омар может стать, если ему не хватает определенных веществ или если произошла генетическая мутация, из-за которой в организме недостаточно коричневого пигмента.
Семья решила не везти омара в музей, так не была уверена, что сможет транспортировать уникальное ракообразное правильно. Эрик Баттербох по совету жены вернул "невероятное создание" в воду.
Летом "Рамблер" рассказывал, как голубого омара в городе Портленд штата Мэн обнаружили рыбаки — отец и сын. Они поселили его в аквариуме ресторана, который принадлежит их семье.