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3 часа назад

Семья нашла на пляже редчайшего голубого омара

Мира Маркина

Американская семья обнаружила на острове Кейп-Код в штате Массачусетс огромного омара с голубым окрасом. Об этом пишет USA Today.

Семья нашла на пляже редчайшего голубого омара
Фото: Wikimedia commonsWikimedia commons

Эрик и Джесс Баттербох вместе с двумя дочерями гуляли по пляжу, и девочки обнаружили, что на берег волнами вынесло крупного синего омара, хотя обычно окрас омаров коричневый.

Семья связалась с Музеем естественной истории Кейп-Код Тайан Бассетт. Она подчеркнула, что синие омары встречаются очень редко и, по оценкам некоторых ученых, шанс встретить их — один на два миллиона.

Мужчина нашел на пляже кольцо стоимостью более двух миллионов

Синим омар может стать, если ему не хватает определенных веществ или если произошла генетическая мутация, из-за которой в организме недостаточно коричневого пигмента.

Семья решила не везти омара в музей, так не была уверена, что сможет транспортировать уникальное ракообразное правильно. Эрик Баттербох по совету жены вернул "невероятное создание" в воду.

Летом "Рамблер" рассказывал, как голубого омара в городе Портленд штата Мэн обнаружили рыбаки — отец и сын. Они поселили его в аквариуме ресторана, который принадлежит их семье.

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