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1 час назад

Американец в аэропорту забыл про собаку в рюкзаке и отправил его через сканер

Мир24

Американец посадил свою собаку в рюкзак и отправил через рентгеновский сканер для досмотра багажа в аэропорту, говорится в сообщении американской Транспортной службы безопасности.

Американец забыл про собаку в рюкзаке и отправил его через сканер
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, инцидент случился в воздушной гавани округа Дейн в Мэдисоне (штат Висконсин). Компания выложила фото рентгеновского снимка, на котором видны очертания втиснутого в небольшой рюкзак маленького щенка.

По данным СМИ, пассажир самолета просто забыл рассказать сотрудникам службы безопасности о питомце внутри сумки, прежде чем поставить на конвейерную ленту сканера. Вместе с тем не сообщается, на самом ли деле мужчина забыл про пса или хотел тайно пронести его в самолет.

В социальных сетях подвергли американца критике. Один пользователь предложил прокатить владельца собаки через рентгеновский сканер. Другой призвал привлечь его к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Напомним, что похожий случай произошел недавно в аэропорту Нью-Йорка. Проверяющий багаж сотрудник воздушной гавани заметил в одном из чемоданов живую кошку. К счастью, ее успели достать до отправления в грузовой отсек.

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