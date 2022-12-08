Американец забыл про собаку в рюкзаке и отправил его через сканер

Американец посадил свою собаку в рюкзак и отправил через рентгеновский сканер для досмотра багажа в аэропорту, говорится в сообщении американской Транспортной службы безопасности.

Фото: Мир24 Мир24

Как отмечается, инцидент случился в воздушной гавани округа Дейн в Мэдисоне (штат Висконсин). Компания выложила фото рентгеновского снимка, на котором видны очертания втиснутого в небольшой рюкзак маленького щенка.

По данным СМИ, пассажир самолета просто забыл рассказать сотрудникам службы безопасности о питомце внутри сумки, прежде чем поставить на конвейерную ленту сканера. Вместе с тем не сообщается, на самом ли деле мужчина забыл про пса или хотел тайно пронести его в самолет.

В социальных сетях подвергли американца критике. Один пользователь предложил прокатить владельца собаки через рентгеновский сканер. Другой призвал привлечь его к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.