3 самых глупых ошибки при обмене подарками

Нередко случается так, что люди тратят уйму денег, энергии и времени на поиск и покупку подарка, но на адресата презент не производит должного впечатления. Как правило, такое происходит из-за ряда ошибок. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Игнорировать правило "без подарков"

Если принимающая сторона попросила гостей не приносить подарки, стоит уважать это желание. В противном случае, вы потратитесь и при этом произведете не лучшее впечатление. Если уж очень хочется порадовать хозяев, уточните, может быть, стоит что-то принести к праздничному столу.

Дарить одежду

Такой подарок будет уместен лишь в случае, когда вы на 100% уверены в размере и предпочтениях адресата. Иначе ненужная одежда будет лежать годами в дальнем углу шкафа. В лучшем случае – друг отдаст ее кому-то другому.

Не придерживаться бюджета