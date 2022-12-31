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1 час назад

Модестов день: что нельзя делать 31 декабря

Мира Маркина

В последний день года православная церковь чтит память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в VII веке. В народном календаре этот праздник отмечен как Модестов день.

Модестов день: что нельзя делать 31 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Предки обращали к Модесту свои мольбы о здоровье домашних животных и скота.

В такой день считалось плохими приметами стричь волосы и ногти, дабы не потерять свою красоту, выносить по темноте мусор из дома, занимать у кого-то или самому давать денежные средства в долг, а также запрещалось зашивать поношенную одежду.

31 декабря всегда старались разрешить давнишние споры, помириться с теми, с кем долгое время были в ссоре и к вечеру собраться в кругу самых близких людей, чтобы дружно и весело встретить Новый год.

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Согласно поверьям, в такой день не стоило сплетничать и сквернословить, в противном случае весь будущий год вас будут преследовать ругань и ссоры.

Погодные приметы

  • По Модестову дню предки определяли, каким будет следующий июль.
  • Если лес сегодня остается чистым, теплой весной будет много зелени.
  • Западные и юго-западные ветра сегодня предвещают скорое потепление.
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