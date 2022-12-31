Модестов день: что нельзя делать 31 декабря

В последний день года православная церковь чтит память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в VII веке. В народном календаре этот праздник отмечен как Модестов день.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Предки обращали к Модесту свои мольбы о здоровье домашних животных и скота.

В такой день считалось плохими приметами стричь волосы и ногти, дабы не потерять свою красоту, выносить по темноте мусор из дома, занимать у кого-то или самому давать денежные средства в долг, а также запрещалось зашивать поношенную одежду.

31 декабря всегда старались разрешить давнишние споры, помириться с теми, с кем долгое время были в ссоре и к вечеру собраться в кругу самых близких людей, чтобы дружно и весело встретить Новый год.

Согласно поверьям, в такой день не стоило сплетничать и сквернословить, в противном случае весь будущий год вас будут преследовать ругань и ссоры.

Погодные приметы