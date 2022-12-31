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1 час назад

Почему коты смотрят в одну точку

Мария Каткова

В древности во многих культурах коты считались священными и магическими животными. В одних странах кошек боготворили, в других — считали приспешниками ведьм. Несмотря на их долгую историю, в современном мире они закрепились как ласковые и преданные домашние животные. Однако коты пугают своих хозяев до сих пор. Многие животные имеют привычку сидеть и смотреть в одну точку, как будто видят там что-то, что скрыто от человеческих глаз. В материале “Рамблера” — о том, что происходит в этот момент с питомцами на самом деле.

Почему коты смотрят в одну точку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сверхъестественные способности?

Многие люди уверены – кошки обладают особым чутьем на сверхъестественное, поэтому их взгляд в одну точку интерпретируют как предвестник беды или наличие потусторонних сил в доме. Это действительно выглядит пугающим, ведь кошку невозможно отвлечь ничем, если она уставилась в одну точку.

Особенно зловеще это выглядит по ночам и достает массу неудобств своим владельцам. Даже если они не верят в сверхъестественное, кошка заставляет их это сделать немедленно.

Хозяйка нашла своего кота, который сбежал шесть лет назад

Почему коты на самом деле смотрят в одну точку

У этого явления есть два объективных объяснения: хорошее зрение и острый слух. Во-первых, кошки – ночные животные и лучше видят в темноте, поэтому могут отвлекаться на незначительные вещи именно ночью. Во-вторых, даже днем у них очень хорошее зрение, поэтому они могут видеть крошечных насекомых, ползущих по стене. Даже если вы их не видите, то ваш питомец их уже давно заметил и наблюдает. В-третьих, у кошки очень острый слух, поэтому она может заметить то, что происходит в соседней квартире или во дворе.

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