Почему коты смотрят в одну точку

В древности во многих культурах коты считались священными и магическими животными. В одних странах кошек боготворили, в других — считали приспешниками ведьм. Несмотря на их долгую историю, в современном мире они закрепились как ласковые и преданные домашние животные. Однако коты пугают своих хозяев до сих пор. Многие животные имеют привычку сидеть и смотреть в одну точку, как будто видят там что-то, что скрыто от человеческих глаз. В материале “Рамблера” — о том, что происходит в этот момент с питомцами на самом деле.

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Сверхъестественные способности?

Многие люди уверены – кошки обладают особым чутьем на сверхъестественное, поэтому их взгляд в одну точку интерпретируют как предвестник беды или наличие потусторонних сил в доме. Это действительно выглядит пугающим, ведь кошку невозможно отвлечь ничем, если она уставилась в одну точку.

Особенно зловеще это выглядит по ночам и достает массу неудобств своим владельцам. Даже если они не верят в сверхъестественное, кошка заставляет их это сделать немедленно.

Почему коты на самом деле смотрят в одну точку