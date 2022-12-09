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2 часа назад

Жена бросила мужа из-за хобби: он был не против

Мира Маркина

Жительница Китая приняла непростое решение спустя десять лет брака. Она подала на развод из-за хобби некогда любимого супруга, сообщает Asia One.

Жена бросила мужа из-за хобби: он был не против
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Героине этой истории надоело, что супруг все свое свободное время проводит на рыбалке. В это время сама китаянка тратила выходные на работу по дому и уход за детьми. Но терпение женщины иссякло. И теперь она через суд возвращает себе “девичью фамилию”.

“Каждое утро я встаю до шести утра, чтобы приготовить завтрак. (...) Я мою посуду, убираю в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием. Я устала”, — посетовала женщина.

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К слову заседание суда супруг китаянки по фамилии Сун тоже проигнорировал – ушел на рыбалку. Когда ему позвонили, он вспомнил, где должен быть. Возражать решению суда заядлый рыбак не стал – признался, что недовольство жены ему совершенно надоело.

Ранее “Рамблер” писал, как женщина забеременела от отца бойфренда-изменника.

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