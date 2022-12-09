Жена бросила мужа из-за хобби: он был не против

Жительница Китая приняла непростое решение спустя десять лет брака. Она подала на развод из-за хобби некогда любимого супруга, сообщает Asia One.
Героине этой истории надоело, что супруг все свое свободное время проводит на рыбалке. В это время сама китаянка тратила выходные на работу по дому и уход за детьми. Но терпение женщины иссякло. И теперь она через суд возвращает себе “девичью фамилию”.
“Каждое утро я встаю до шести утра, чтобы приготовить завтрак. (...) Я мою посуду, убираю в доме, забираю детей из школы и помогаю им с домашним заданием. Я устала”, — посетовала женщина.
К слову заседание суда супруг китаянки по фамилии Сун тоже проигнорировал – ушел на рыбалку. Когда ему позвонили, он вспомнил, где должен быть. Возражать решению суда заядлый рыбак не стал – признался, что недовольство жены ему совершенно надоело.
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