Парень пожаловался на брата и узнал правду о своем рождении

«Мне 24 года. У меня есть 26-летняя сестра и 23-летний брат (буду называть его Джейк). Также у меня есть 12-летний брат (буду называть его Райан) (...). Когда Джейк был ребенком, он заболел. Не буду вдаваться в подробности, но врачи думали, что он не доживет до 12 лет. Джейк не просто был ребенком, он был единственным сыном в семье. Наши родители очень хотели мальчика и всегда были рады, что у них есть Джейк. (...) Райан появился на свет, когда Джейк был уже сильно болен, и Джейк знал, что Райан должен был стать его заменой», — рассказала пользовательница.