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3 часа назад

4 причины, по которым вам не удается копить

Мира Маркина

Многие из нас хотя бы раз в жизни пытались копить. Но получается это отнюдь не у каждого. Подробнее о причинах, которые мешают вам откладывать деньги – в материале "Рамблера".

4 причины, по которым вам не удается копить
Фото: unsplashunsplash

Почему деньги начали называть "бабками"

Отсутствие финансовой цели

Многие люди начинают копить, но быстро забрасывают это дело, потому что не понимают, зачем конкретно им крупная сумма. И впрямь: сложно отказаться от сиюминутных удовольствий, если нет четкого понимания, ради чего нужны жертвы и экономия. Чтобы успешно откладывать деньги, поставьте четкую цель –какую сумму нужно накопить и на что вы ее потратите. Если покупка действительно вам необходима, она будет отлично мотивировать.

Жесткие ограничения

Строжайшая экономия ничем не лучше безрассудного расточительства. Если вы стараетесь экономить на каждой мелочи и отказываете себе буквально во всем, велик риск сорваться и в один момент потратить накопленные средства не по назначению.

Триггеры

В данном случае триггеры – это окружающие вас вещи, которые способствуют ненужным тратам и покупкам. Например, вы от скуки листаете сайт интернет-магазина, гуляете по торговому центру в период распродаж или подписаны на уйму рекламных рассылок, побуждающих тратить лишнее. Подумайте, какие ситуации заставляют вас быть расточительней и постарайтесь реже оказываться в них.

Отсутствие системы

Если вы откладываете деньги хаотично и лишь когда вдруг вспомните об этом, данный процесс не становится вашей привычкой. Соответственно, говорить о впечатляющих результатах не приходится.

В целях дисциплины, важно составить ряд правил и следовать им. Например:
  • Откладывать определенную сумму ежемесячно с каждой зарплаты
  • Если хотели что-то купить, но сдержались, сэкономленное отправлять в копилку

Правила могут быть любые, главное, четко следовать им.

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