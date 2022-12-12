Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря

12 декабря в православной традиции вспоминают святого мученика Парамона Вифинского, который пострадал за веру в 250 году. А в народе этот день называют Парамоном Зимоуказателем и по нему узнают, каким будет остаток декабря. О том, на какие другие приметы стоит обратить внимание в этот день, и что сегодня делать запрещено, читайте в материале «Рамблера».