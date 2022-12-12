Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря

12 декабря в православной традиции вспоминают святого мученика Парамона Вифинского, который пострадал за веру в 250 году. А в народе этот день называют Парамоном Зимоуказателем и по нему узнают, каким будет остаток декабря. О том, на какие другие приметы стоит обратить внимание в этот день, и что сегодня делать запрещено, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 12 декабря
- Нельзя в этот день лениться и выполнять домашние дела, спустя рукава, в противном случае, можно будет погрязнуть в бытовых заботах на весь остаток года.
- А вот на незамужних девушек этот запрет не распространяется. Напротив, им категорически не следует затевать уборку. Наши предки верили, что в этом случае муж у них будет скупым.
- Нельзя отказывать людям в помощи, иначе весь следующий год придется самому у всех просить помощи.
- Важные финансовые вопросы и дорогие покупки стоит отложить на другой день: в противном случае есть риск навлечь на себя материальные проблемы.
- Детям до 12 лет не стоит в Парамонов день делать стрижку: согласно верованиям, таким образом можно удачу забрать.
- Не рассказывайте никому о своих планах на будущее в этот день, в противном случае велик риск того, что они никогда не осуществятся.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе навлечете на себя неприятности.
Что можно делать 12 декабря
- Занять что-то на время у соседей (любую вещь или что-то из продуктов): считается, что таким образом можно привлечь в дом удачу на весь год.
- Если вы планировали отказаться от вредных привычек, Парамонов день — отличный повод это сделать. Согласно верованиям, в этот день сделать это проще всего.
- Живущим в деревне, согласно традиции, стоит забить гвоздик в нижнее бревно бани, расположенное с западной стороны. Это действие должно уберечь от болезней и защитить от порчи.
Народные приметы 12 декабря
- Если на Парамона снега нет, зима будет теплой, а урожай скудным.
- Много снега в этот день, напротив, обещает богатый урожай.
- Закат багряного оттенка в ночь с 12 на 13 декабря обещает сильные морозы.
- Яркие звезды на небе предвещают морозы, тусклые — к теплу.