Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря

Мира Маркина

12 декабря в православной традиции вспоминают святого мученика Парамона Вифинского, который пострадал за веру в 250 году. А в народе этот день называют Парамоном Зимоуказателем и по нему узнают, каким будет остаток декабря. О том, на какие другие приметы стоит обратить внимание в этот день, и что сегодня делать запрещено, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в Парамонов день 12 декабря
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 12 декабря

Видео дня
  • Нельзя в этот день лениться и выполнять домашние дела, спустя рукава, в противном случае, можно будет погрязнуть в бытовых заботах на весь остаток года.
  • А вот на незамужних девушек этот запрет не распространяется. Напротив, им категорически не следует затевать уборку. Наши предки верили, что в этом случае муж у них будет скупым.
  • Нельзя отказывать людям в помощи, иначе весь следующий год придется самому у всех просить помощи.
  • Важные финансовые вопросы и дорогие покупки стоит отложить на другой день: в противном случае есть риск навлечь на себя материальные проблемы.
  • Детям до 12 лет не стоит в Парамонов день делать стрижку: согласно верованиям, таким образом можно удачу забрать.
  • Не рассказывайте никому о своих планах на будущее в этот день, в противном случае велик риск того, что они никогда не осуществятся.
  • Нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе навлечете на себя неприятности.

Что можно делать 12 декабря

  • Занять что-то на время у соседей (любую вещь или что-то из продуктов): считается, что таким образом можно привлечь в дом удачу на весь год.
  • Если вы планировали отказаться от вредных привычек, Парамонов день — отличный повод это сделать. Согласно верованиям, в этот день сделать это проще всего.
  • Живущим в деревне, согласно традиции, стоит забить гвоздик в нижнее бревно бани, расположенное с западной стороны. Это действие должно уберечь от болезней и защитить от порчи.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Народные приметы 12 декабря

  • Если на Парамона снега нет, зима будет теплой, а урожай скудным.
  • Много снега в этот день, напротив, обещает богатый урожай.
  • Закат багряного оттенка в ночь с 12 на 13 декабря обещает сильные морозы.
  • Яркие звезды на небе предвещают морозы, тусклые — к теплу.
Истории,ПРЕДОК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители