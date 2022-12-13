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20 минут назад

22-летний пес признан самой старой собакой в мире

Мир24

Пес по кличке Джино был признан старейшей собакой в мире среди живущих. Ему 22 года, и ветеринары после обследования отметили его хорошее самочувствие, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

22-летний пес признан самой старой собакой в мире
Фото: Мир24Мир24

Алекс Вульф решил завести собаку, когда учился на втором курсе университета. Так в его комнате, которую студент делил еще с двумя соседями, поселился двухлетний Джино из приюта. Это беспородный пес, метис чихуахуа. Дата рождения собаки – 24 сентября 2000 года.

Статус старейшей собаки в мире Джино получил в возрасте 22 лет и 76 дней. Он на три месяца старше Тоби Кейта, который недолго побыл в этом статусе после смерти предыдущего рекордсмена Пебблза.

Собака чувствует себя хорошо, но старость дает о себе знать – животное стало меньше гулять, а также его подводит слух и зрение. Хозяин кормит его полезной едой, которую готовит сам.

Дольше всех, по версии Книги рекордов Гиннесса, прожила австралийская пастушья собака Блуи – на момент смерти ей было 29 лет и пять месяцев (1910-1939).

Напомним, самой старой кошкой в мире признана 27-летняя Флосси из Британии. А старейшим из живущих наземным животным в мире считается черепаха по имени Джонатан, которому в этом году исполняется 190 лет.

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