5 советов, как подкармливать птиц и животных зимой

Добрые намерения покормить обитателей фауны зимой могут сослужить плохую службу. Специалисты рассказали, как правильно подкармливать птиц и животных в городе.

Фото: СОВА СОВА

РИА "Новости" опубликовало несколько правил от экспертов "Мосприроды" о том, как помочь животным перезимовать, ведь в холодное время года пищу им добывать сложнее.

1. Первое правило гласит, что кормить не стоит раньше времени. В теплые месяцы и хищники, и травоядные легко и сами находят еду. А вот когда снега становится много, помощь пригодится и птицам, и белкам. При этом если кормить живность постоянно, то у них могут притупиться инстинкты. Например, они могут задержаться на миграционном пути.

2. Кормить с рук животных не следует. Они могут быть переносчиками опасных болезней. Лучше положить угощение в кормушку.

3. Корм нужно выбирать правильно. Так, испорченные продукты одинаково вредны и для людей, и для животных. Мучные изделия не подходят ни в каком виде. Также белкам нельзя есть фрукты, соленое, сдобу, арахис, фисташки, миндаль. А вот грецкие орехи, желуди, фундук, сушеные ягоды и грибы – съедят за обе щеки, пойдет на пользу.

4. Четвертое правило рекомендует создавать экологичные кормушки из дерева, картона, фанеры. А из пластика и металла – не стоит.