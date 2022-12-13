Андреев день: что нельзя делать 13 декабря

13 декабря православные верующие почитают апостола Андрея Первозванного. В народе этот день также именуют Андреевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 13 декабря и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

В Андреев день запрещено шить, вязать, заниматься другим рукоделием, а также тяжелой физической работой – это плохая примета.

Андрей Первозванный является покровителем людей, связанных с морем и рыбной ловлей. Именно поэтому 13 декабря нельзя ругаться с моряками, рыбаками и людьми, которые занимаются строительством или обслуживанием кораблей. Пренебрежительное отношение к ним может спровоцировать череду неудач в разных сферах жизни.

13 декабря также не стоит ругаться супругам. Даже мелкая ссора может быть чревата многочисленными семейными трудностями.

Кроме того, в Андреев день не стоит сплетничать, кричать и устраивать шумные вечеринки.

Приметы

Если снег не выпадет до 13 декабря, зима будет теплая и малоснежная. Если снег уже лежит, снега и морозов будет в избытке.

Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.

Красный огонь в печи сулит стужу, а белый оттепель.