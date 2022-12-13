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1 час назад

3 вредные установки, которые мешают зарабатывать

Мира Маркина

В то время как доход одних людей стремительно растет из месяца в месяц, другие находятся на одном уровне заработка годами. Нередко второй категории людей увеличить доход мешают вредные психологические установки. Подробнее о самых популярных из них – в материале "Рамблера".

3 вредные установки, которые мешают зарабатывать
Фото: Кадр из фильма "Большой Лебовски"Кадр из фильма "Большой Лебовски"

Почему деньги начали называть "бабками"

"Что подумают люди"

Многим из нас с детства твердили о том, что "выделяться – плохо", "нужно быть как все" и, принимая любое решение, ориентироваться на то, "что подумают люди". Люди, впитавшие эти установки, как правило, бояться поднимать цены на свои услуги. Кроме того, им страшно быть богаче своего окружения, ведь это может изменить отношение окружающих к ним.

"Деньги – зло"

В СССР было принято считать, что богатые люди непременно "наворовали". С тех пор прошло много лет, но многие люди с невысоким доходом по-прежнему считают, что богатства не добиться честным путем. Неудивительно, что такое мышление мешает им самим увеличивать свой доход.

"Не жили богато, нечего и начинать"

Эти слова отзываются эхом в голове взрослых людей, детство которых было небогатым и которым с ранних лет твердили о том, что материальный достаток – не про их семью. Как итог: имея все возможности для построения блестящей карьеры (образование, амбиции и не только), человек боится пойти навстречу мечте, памятуя о том, что в их семье богатых не было, а значит, быть не может.

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