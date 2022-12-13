Новая Зеландия запретила курить одной категории людей

В Новой Зеландии прошло окончательное чтение закона, который запретит курить одной категории людей. Закон вступит в силу в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.

Благодаря новому закону тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на пять миллиардов долларов больше поскольку не нужно будет лечить болезни, вызванные курением.