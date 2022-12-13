Новая Зеландия запретила курить одной категории людей

В Новой Зеландии прошло окончательное чтение закона, который запретит курить одной категории людей. Закон вступит в силу в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.
Благодаря новому закону тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на пять миллиардов долларов больше поскольку не нужно будет лечить болезни, вызванные курением.
Так, лица в возрасте 14 лет и младше не смогут легально покупать сигареты. Кроме этого, в табачных изделиях резко сократят количество никотина и продаваться они будут исключительно в специализированных табачных магазинах. Сообщается, что количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, сократится с 6 000 до 600 по всей стране.