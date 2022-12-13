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1 час назад

Новая Зеландия запретила курить одной категории людей

Мария Иглина

В Новой Зеландии прошло окончательное чтение закона, который запретит курить одной категории людей. Закон вступит в силу в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.

Благодаря новому закону тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на пять миллиардов долларов больше поскольку не нужно будет лечить болезни, вызванные курением.

Названы типы рака, которые вызывает курение

Так, лица в возрасте 14 лет и младше не смогут легально покупать сигареты. Кроме этого, в табачных изделиях резко сократят количество никотина и продаваться они будут исключительно в специализированных табачных магазинах. Сообщается, что количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, сократится с 6 000 до 600 по всей стране.

Ранее ученые доказали, что электронные сигареты опасны для сердца.

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