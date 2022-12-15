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1 час назад

Как определить инсульт у собаки: три симптома

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Взрослые собаки с ожирением рискуют стать жертвами инсульта, отмечает кинолог Владимир Голубев. Чтобы определить состояние питомца, стоит обратить внимание на несколько факторов.

Как определить инсульт у собаки: три симптома
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Симптомы следующие: нарушение координации движения, обвисание морды, рассеянное состояние питомца, резкое изменение поведения», – объясняет эксперт.

А если у собаки начался эпилептический припадок или судороги, то стоит срочно вызывать врача. По возможности стоит позвать его домой, но если это невозможно, то везти собаку стоит лежа на боку, при этом разговаривая с ней спокойным голосом.

Проявиться такое состояние может у животных с ожирением, взрослых или же легковозбудимых, которые постоянно находятся в стрессе, объясняет Владимир Голубев.

Истории,Владимир Голубев,
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