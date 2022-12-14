Как получить в подарок то, что хочешь

Каждый из нас хотя бы раз в жизни получал в подарок отнюдь не то, чего желал на самом деле. Особенно обидно, когда такие подарки преподносят близкие люди, ведь казалось бы, уж они-то точно должны знать о ваших предпочтениях.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

К счастью, есть несколько способов, которые помогут недвусмысленно рассказать о своих желаниях и сделать так, чтобы подарки не стали разочарованием. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Сказать прямо

Да, "вау-эффекта" в данном случае ждать не стоит, но зато вы точно получите то, что хотите. Даже если партнер или друг не спрашивает у вас напрямую, что вы хотите, не бойтесь рассказать об этом. Так выиграют все: даритель сэкономит время и нервы, а вы будете точно уверены в том, что он не прогадает.

Составьте виш-лист

Виш-лист – это список подарков, которым вы были бы рады. Такая подсказка для дарителей поможет сохранить небольшую интригу и в то же время избавит вас от неуместных подарков. Чтобы виш-лист был максимально информативным, прикрепите к желаемым подаркам ссылки на сайты, где их можно купить. Также позаботьтесь о деталях, которые для вас важны: если вы хотите шарф конкретного цвета, укажите это, чтобы даритель не промахнулся.

Попросите друга помочь

Если не хотите говорить прямо о своих желаниях, делегируйте это близкому человеку. Расскажите другу или подруге о подарках, которые хотели бы получить. А затем, когда другие люди будут спрашивать вас о предпочтениях, направьте их к вашему доверенному лицу.

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