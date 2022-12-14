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1 час назад

Наумов день: что нельзя делать 14 декабря

Мира Маркина

Православная церковь 14 декабря чтит память святого Наума. Он был малым пророком – одним из двенадцати.

Наумов день: что нельзя делать 14 декабря
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день наши предки старались навести порядок в книжных шкафах, а все прочитанные книги отдавали другим или относили в библиотеку. Этот день считался благоприятным для любых мыслительных процессов, потому хорошо было начать чтение новой книги или изучение иностранного языка. Однако читать во время еды считалось плохой приметой.

Также хорошей приметой считалось подать милостыню нуждающимся, а деньгами вы поможете или едой – неважно.

Запрещалось в этот день рассказывать о своих успехах и планах – злые языки могли порушить все ваши мечты и забрать удачу. Также не советовалось в вечернее время одному выходить на улицу, так как предки верили, что в Наумов день в воздухе витают злые духи. Если выйти необходимо, важно было на одежду нацепить булавку.

Помимо прочего, плохими приметами 14 декабря считалось шить или вязать, давать или брать деньги в долг, встречаться с друзьями или принимать гостей, мыть полы и стирать одежду.

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Погодные приметы

  • Северный ветер сегодня предвещает сильные морозы в ближайшие дни.
  • Если месяц "лежит на спинке", можно ожидать потепления.
  • Облака плывут после ветра – ожидается похолодание.
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