Что означает слово кринж в сленге и как его употреблять

Окей, бумер! Пришло время разобраться, что имеют в виду подростки и другие, более осведомленные взрослые, когда используют для описания ситуации слово «кринж».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Рамблер» рассказывает, что означает слово «кринж» и как его употреблять, чтобы не вызвать кринж у других.

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Не надо бояться за русский язык

Некоторые взрослые, полагающие, что любят и берегут русский язык, страшно расстраиваются, что в языке постоянно появляются новые, часто сленговые слова, которые засоряют речь. Но засоряют или обогащают – это еще вопрос, на который правильно ответить можно будет лишь спустя время. Мода на слова приходит и уходит, и остаются лишь те, которые действительно нужны.

Важные признаки того, что язык справляется с новым словом:

Склонение, например, кринж, кринжа, кринжем;

Образование новых слов, например, кринжовый, кринжануть.

Так, например, слова «кафе» и «пальто» не обрусели на столько, чтобы начать склоняться, хотя основой для производства новых слов, к счастью, стали. Например, вновь образованное слово «кафешка» склоняется по всем падежам, а пальто шьют из пальтовой ткани. А в 1990-е годы, когда в стране появилась копировальная техника Xerox, слово «ксерокс» стало нарицательным, а сам процесс начали называть словами «ксерить» или «отксерить». Та же ситуация со словом «памперс», которое используется в значении подгузник, хотя изначально это название фирмы-производителя. Но это все предыстория, а теперь вернемся к кринжу.

Откуда взялось слово «кринж»

В английском языке слово cringe – это глагол, который переводится как съеживаться, скукоживаться от страха или ужаса, раболепствовать и низкопоклонничать. Впервые оно появилось в среде геймеров, которые с помощью этого слова выражали реакцию на глупые действия другого игрока. Со временем слово стали все чаще употреблять в интернете, а уже оттуда оно пришло в оффлайн-язык. В русском языке слово у слова «кринж» появился дополнительный оттенок значения, оно часто используется в ситуации, когда нужно описать испанский стыд.

Если вы заметили, что вас коробит и буквально передергивает от отвращения, значит вы словили кринж.

Как правильно использовать слово «кринж»

В интернете слово «кринж» используется для описания некачественного контента – увидели позорный ролик, смело пишите в комментариях, что это полный кринж. В обычный жизни слово «кринж» можно использовать:

когда вам действительно страшно – сходили на фильм ужасов и испытали кринж,

когда вам стыдно за действия других, в этом случае слова «кринж» и «испанский стыд» становятся синонимами.

Еще примеры употребления:

Кринжовая какая-то рубашка, не покупай.

Подруга попала в стуацию – полный кринж.

Друг рассказал кринжовую историю.

Словил кринж, когда увидел, какую дичь он творит.

Кринжанул вместе со всеми, когда узнал, что он сделал.

Кринжую вместе с тобой, они там совсем не в себе.

Кому можно использовать слово «кринж»