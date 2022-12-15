Сила Кориолиса: почему ураганы никогда не пересекают экватор

Еще со школьных времен мы усвоили, что Земля вращается вокруг своей оси и не останавливается ни на секунду. Из-за силы притяжения мы не замечаем этого. Как и того, что из-за вращения траектории объектов, движущихся по поверхности Земли, отклоняются. Масса воздуха и воды – не исключение. Какое необычное явление открыли ученые в связи с этим, расскажет “Рамблер”.

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Допустим, вы включили прогноз погоды, где ведущий с помощью анимированной графики рассказывает о движении циклонов, антициклонов и ураганов. Обратите внимание: они вращаются по мере передвижения. В южном полушарии ураганы вращаются по часовой стрелке, в северном – против. И никак иначе. “Закручиваться” в ту или иную сторону их заставляет эффект Кориолиса – явление, которое связано с воздействием силы инерции на потоки воды и воздуха в процессе вращения земного шара с запада на восток.

В эпицентре урагана находится область низкого давления – ее еще называют “глазом бури”. С внешней стороны она окружена воздухом высокого давления. Он стремится к глазу. Но из-за эффекта Кориолиса воздушные потоки отклоняются от прямолинейной траектории. В северном полушарии – правее глаза бури, в южном – левее.

Из-за этого же эффекта, открытого Гаспаром-Гюставом Кориолисом (в 1935 году), ураганы не могут пересечь экватор.