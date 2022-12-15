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1 час назад

Аввакумов день: что нельзя делать 15 декабря

Мира Маркина

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Аввакумов день: что нельзя делать 15 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

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Что нельзя делать

В этот день нельзя поднимать ничего, что найдено на земле. Особенно это касается перекрестков.

Помимо этого, родителям нельзя кричать на детей и отчитывать их. Иначе им будут сниться ночные кошмары.

15 декабря не стоит делать ремонт. Наши предки были уверены, что в этот день можно потревожить домового, который обидится и начнет досаждать хозяевам.

В Аввакумов день беременным нельзя мыть голову. В противном случае, остаток беременности будет проблемным. Также не стоит стричься, делать маникюр, педикюр и прическу.

Кроме того, 15 декабря не стоит отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела.

Приметы

Бесснежный день – к густой траве летом.

Погода 15 декабря повторится 30 января.

Человек, рожденный 15 декабря, должен носить янтарь в качестве оберега.

Если вокруг луны образовался темный круг – это к метели.

Кошки спят весь день – к стуже.

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