Аввакумов день: что нельзя делать 15 декабря

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
В этот день нельзя поднимать ничего, что найдено на земле. Особенно это касается перекрестков.
Помимо этого, родителям нельзя кричать на детей и отчитывать их. Иначе им будут сниться ночные кошмары.
15 декабря не стоит делать ремонт. Наши предки были уверены, что в этот день можно потревожить домового, который обидится и начнет досаждать хозяевам.
В Аввакумов день беременным нельзя мыть голову. В противном случае, остаток беременности будет проблемным. Также не стоит стричься, делать маникюр, педикюр и прическу.
Кроме того, 15 декабря не стоит отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела.
Бесснежный день – к густой траве летом.
Погода 15 декабря повторится 30 января.
Человек, рожденный 15 декабря, должен носить янтарь в качестве оберега.
Если вокруг луны образовался темный круг – это к метели.
Кошки спят весь день – к стуже.