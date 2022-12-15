Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Как спуск воды в туалете погубил подлодку Третьего рейха

Мира Маркина

Подводная лодка типа VIIC под номером U 1206 была грозным оружием армии Третьего рейха: 14 торпед, пушка на 220 выстрелов, орудие ПВО, запас хода в 15700 километров. Все это легко могло устрашить противников. Однако был у подлодки существенный недостаток, который стал для нее и ее экипажа роковым. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как спуск воды в туалете погубил подлодку Третьего рейха
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как юный немец незаконно пересек границу СССР и приземлил самолет у Кремля

Уязвимым местом подводной лодки были унитазные клапаны, связанные с балластной системой корабля. Инженеры, проектировавшие подлодку, не придали значения этой детали, хотя стоило бы.

В середине апреля 1945 года подлодка приближалась к порту Питерхед в Шотландии. Во главе U 1206 стоял капитан-лейтенант Карл Адольф Шлитт. Субмарина намеревалась потопить британский конвой, и все было в порядке до тех пор, пока капитан не решил сходить в туалет.

Вскоре Шлитт попытался спустить воду, но сделать этого ему не удалось. Тогда капитан позвал ремонтника, чтобы тот починил сливной бачок, но ремонтник был занят другими делами и попросил помочь моториста. Недолго думая, матрос резко повернул клапан, и из унитаза возник фонтан забортной воды.

Экипажу удалось остановить течь, но аккумуляторный отсек затопило, и подлодка всплыла на поверхность. Вдобавок к этому, батареи начали выделять газообразный хлор, который отравлял моряков. Шлитт приказал всем немедленно покинуть корабль.

Британский миноносец заметил подлодку, и захватил 46 членов экипажа в плен. Вскоре субмарина оказалась на дне.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители