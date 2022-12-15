Как спуск воды в туалете погубил подлодку Третьего рейха

Подводная лодка типа VIIC под номером U 1206 была грозным оружием армии Третьего рейха: 14 торпед, пушка на 220 выстрелов, орудие ПВО, запас хода в 15700 километров. Все это легко могло устрашить противников. Однако был у подлодки существенный недостаток, который стал для нее и ее экипажа роковым. Подробнее – в материале "Рамблера".

Уязвимым местом подводной лодки были унитазные клапаны, связанные с балластной системой корабля. Инженеры, проектировавшие подлодку, не придали значения этой детали, хотя стоило бы.

В середине апреля 1945 года подлодка приближалась к порту Питерхед в Шотландии. Во главе U 1206 стоял капитан-лейтенант Карл Адольф Шлитт. Субмарина намеревалась потопить британский конвой, и все было в порядке до тех пор, пока капитан не решил сходить в туалет.

Вскоре Шлитт попытался спустить воду, но сделать этого ему не удалось. Тогда капитан позвал ремонтника, чтобы тот починил сливной бачок, но ремонтник был занят другими делами и попросил помочь моториста. Недолго думая, матрос резко повернул клапан, и из унитаза возник фонтан забортной воды.

Экипажу удалось остановить течь, но аккумуляторный отсек затопило, и подлодка всплыла на поверхность. Вдобавок к этому, батареи начали выделять газообразный хлор, который отравлял моряков. Шлитт приказал всем немедленно покинуть корабль.