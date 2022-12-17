Что нельзя делать в Варварин день

Православная церковь 17 декабря чтит память святой Варвары Илиопольской, казненной своим отцом-язычником за крещение. По этой причине в народе дату прозвали Варвариным днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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17 декабря считается женским днем, а святая Варвара — их заступницей, особенно беременных. Будущие матери молятся ей о здоровье ребенка. Поэтому сегодня считается особенно плохой приметой обижать женщин, даже словом. За них вступится Варвара, и тогда мужчине ждать беды. Однако ссориться в этот день не стоит никому, иначе святая разозлится и всех будет преследовать неудача.

Женщинам в Варварин день не стоит жаловаться на жизнь и особенно на свекровь. Как гласят поверья, это чревато ухудшением взаимоотношений. Сегодня девушкам нужно много трудиться, заниматься рукоделием, готовить сладости и украшать дом к праздникам.

Нельзя 17 декабря и гулять после заката. Наши предки верили, что в этот день вечером по земле гуляет нечисть, которая может украсть человека.