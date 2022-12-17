Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
59 минут назад

Что нельзя делать в Варварин день

Мира Маркина

Православная церковь 17 декабря чтит память святой Варвары Илиопольской, казненной своим отцом-язычником за крещение. По этой причине в народе дату прозвали Варвариным днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в Варварин день
Фото: pxhere.compxhere.com

17 декабря считается женским днем, а святая Варвара — их заступницей, особенно беременных. Будущие матери молятся ей о здоровье ребенка. Поэтому сегодня считается особенно плохой приметой обижать женщин, даже словом. За них вступится Варвара, и тогда мужчине ждать беды. Однако ссориться в этот день не стоит никому, иначе святая разозлится и всех будет преследовать неудача.

Женщинам в Варварин день не стоит жаловаться на жизнь и особенно на свекровь. Как гласят поверья, это чревато ухудшением взаимоотношений. Сегодня девушкам нужно много трудиться, заниматься рукоделием, готовить сладости и украшать дом к праздникам.

Что предсказал Нострадамус на 2023 год

Нельзя 17 декабря и гулять после заката. Наши предки верили, что в этот день вечером по земле гуляет нечисть, которая может украсть человека.

В Варварин день много погодных примет. Так как на 17 декабря выпадали сильные морозы, в народе говорили: "Трещит Варюха — береги нос да ухо". На Руси считали, что, если в этот день мороз, он продлится еще несколько дней, а потом наступит оттепель. Тепло предвещает и тусклое небо вечером 17 декабря. А алый закат говорит о том, что следующий день будет ясным.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители